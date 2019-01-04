使用信号标指替代信号烛形的 FineTuningMACandle_Chl 指标，这样在大多数情况下看起来更加方便。

input uint FTMA= 10 ; input double rank1= 2 ; input double rank2= 2 ; input double rank3= 2 ; input double Shift1= 1 ; input double Shift2= 1 ; input double Shift3= 1 ; input int PriceShift= 0 ; input uint Gap= 10 ; input uint BBLength= 10 ; input double BandsDeviation= 1.0 ; input uint ArraySymb= 108 ;

为了替换掉最近输入的数值，可以使用 Wingdings 字体标志 表格。



本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。





图 1. FineTuningMACandle_Chl_Arr 指标