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FineTuningMACandle_Chl_Arr - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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使用信号标指替代信号烛形的 FineTuningMACandle_Chl 指标，这样在大多数情况下看起来更加方便。

//+----------------------------------------------+
//|  指标的输入参数                                 |
//+----------------------------------------------+
input uint   FTMA=10;
input double rank1=2;
input double rank2=2;
input double rank3=2;
input double Shift1=1;
input double Shift2=1;
input double Shift3=1;
input int PriceShift=0; // 指标垂直平移点数
input uint Gap=10;                                     //不考虑的缺口点数
input uint BBLength=10;                                // 布林带周期数                                                   
input double BandsDeviation=1.0;                       // 偏移
input uint ArraySymb=108;                              // 信号标签的符号

为了替换掉最近输入的数值，可以使用 Wingdings 字体标志 表格。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。

图 1. FineTuningMACandle_Chl_Arr 指标

图 1. FineTuningMACandle_Chl_Arr 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22775

FineTuningMACandle_Chl FineTuningMACandle_Chl

带有两个基于指标烛形最高价和最低价标准偏差彩色通道的 FineTuningMACandle 指标

FractalChannel_Cloud_HTF FractalChannel_Cloud_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 FractalChannel_Cloud 指标

Traders_Dynamic_Index Traders_Dynamic_Index

Traders Dynamic Index （交易者动态指数）指标

Alligator Simple v1.0 Alligator Simple v1.0

这个EA交易使用了 iAlligator (鳄鱼，Alligator) 指标