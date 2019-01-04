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FineTuningMACandle_Chl_Arr - MetaTrader 5脚本
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使用信号标指替代信号烛形的 FineTuningMACandle_Chl 指标，这样在大多数情况下看起来更加方便。
//+----------------------------------------------+ //| 指标的输入参数 | //+----------------------------------------------+ input uint FTMA=10; input double rank1=2; input double rank2=2; input double rank3=2; input double Shift1=1; input double Shift2=1; input double Shift3=1; input int PriceShift=0; // 指标垂直平移点数 input uint Gap=10; //不考虑的缺口点数 input uint BBLength=10; // 布林带周期数 input double BandsDeviation=1.0; // 偏移 input uint ArraySymb=108; // 信号标签的符号
为了替换掉最近输入的数值，可以使用 Wingdings 字体标志 表格。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。
图 1. FineTuningMACandle_Chl_Arr 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22775
FineTuningMACandle_Chl
带有两个基于指标烛形最高价和最低价标准偏差彩色通道的 FineTuningMACandle 指标FractalChannel_Cloud_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 FractalChannel_Cloud 指标
Traders_Dynamic_Index
Traders Dynamic Index （交易者动态指数）指标Alligator Simple v1.0
这个EA交易使用了 iAlligator (鳄鱼，Alligator) 指标