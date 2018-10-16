Индикатор RJTX_Matches_Smoothed_main с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Канал, построенный по фракталам с фоновым заполнением внутреннего пространства канала.

Индикатор FineTuningMACandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч

Индикатор FineTuningMACandle_Chl с заменой сигнальных свечек на сигнальные флажки, что во многих ситуациях более удобно для восприятия