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FractalChannel_Cloud_HTF - MetaTrader 5脚本
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在输入参数中带有时段选择选项的 FractalChannel_Cloud 指标：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
为了使指标能够正确运行，应当把 FractalChannel_Cloud.ex5 指标加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。
图 1. FractalChannel_Cloud_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22773
FractalChannel_Cloud
基于分形的通道，在通道背景中做了填充。RJTX_Matches_Smoothed_main_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 RJTX_Matches_Smoothed_main 指标
FineTuningMACandle_Chl
带有两个基于指标烛形最高价和最低价标准偏差彩色通道的 FineTuningMACandle 指标FineTuningMACandle_Chl_Arr
使用信号标志替代信号烛形的 FineTuningMACandle_Chl 指标, 这样在大多数情况下看起来更加方便