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FractalChannel_Cloud - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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实际作者:

TrendLaboratory Ltd.

基于分形的通道，在通道背景中做了填充。 

本指标最初是使用 MQL4 开发的，并且在2007年11月1日发布在代码库中。

图 1. FractalChannel_Cloud 指标

图 1. FractalChannel_Cloud 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22772

RJTX_Matches_Smoothed_main_HTF RJTX_Matches_Smoothed_main_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 RJTX_Matches_Smoothed_main 指标

RJTX_Matches_Smoothed_main RJTX_Matches_Smoothed_main

在主图表窗口中的 RJTX_Matches_Smoothed 指标

FractalChannel_Cloud_HTF FractalChannel_Cloud_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 FractalChannel_Cloud 指标

FineTuningMACandle_Chl FineTuningMACandle_Chl

带有两个基于指标烛形最高价和最低价标准偏差彩色通道的 FineTuningMACandle 指标