请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
实际作者:
TrendLaboratory Ltd.
基于分形的通道，在通道背景中做了填充。
本指标最初是使用 MQL4 开发的，并且在2007年11月1日发布在代码库中。
图 1. FractalChannel_Cloud 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22772
RJTX_Matches_Smoothed_main_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 RJTX_Matches_Smoothed_main 指标RJTX_Matches_Smoothed_main
在主图表窗口中的 RJTX_Matches_Smoothed 指标
FractalChannel_Cloud_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 FractalChannel_Cloud 指标FineTuningMACandle_Chl
带有两个基于指标烛形最高价和最低价标准偏差彩色通道的 FineTuningMACandle 指标