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RJTX_Matches_Smoothed_main_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
RJTX_Matches_Smoothed_main.mq5 (22.2 KB) 预览
RJTX_Matches_Smoothed_main_HTF.mq5 (27.83 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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在输入参数中带有时段选择选项的 RJTX_Matches_Smoothed_main 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)

为了使指标正确运行，应当把 RJTX_Matches_Smoothed_main.ex5 指标加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。

图 1. RJTX_Matches_Smoothed_main_HTF 指标

图 1. RJTX_Matches_Smoothed_main_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22762

RJTX_Matches_Smoothed_main RJTX_Matches_Smoothed_main

在主图表窗口中的 RJTX_Matches_Smoothed 指标

i-KlPrice_Vol_Direct_HTF i-KlPrice_Vol_Direct_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 i-KlPrice_Vol_Direct 指标

FractalChannel_Cloud FractalChannel_Cloud

基于分形的通道，在通道背景中做了填充。

FractalChannel_Cloud_HTF FractalChannel_Cloud_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 FractalChannel_Cloud 指标