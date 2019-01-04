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i-KlPrice_Vol_Direct_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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i-KlPrice_Vol_Direct_HTF.mq5 (34.35 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
i-KlPrice_Vol_Direct.mq5 (32.71 KB) 预览
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在输入参数中带有时段选择选项的 i-KlPrice_Vol_Direct 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)

本指标需要 i-KlPrice_Vol_Direct.ex5 指标文件，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 中。

图 1. ii-KlPrice_Vol_Direct_HTF 指标

图 1. i-KlPrice_Vol_Direct_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22760

i-KlPrice_Vol_Direct i-KlPrice_Vol_Direct

i-KlPrice_Vol 指标，显示了柱形图柱移动的方向，在这些柱上使用了彩色图标

Pivot_Fibs_Custom_Arr Pivot_Fibs_Custom_Arr

一系列斐波那契水平 (轴点), 是基于在输入参数中指定时段的烛形，使用了标签的形式来制作。

RJTX_Matches_Smoothed_main RJTX_Matches_Smoothed_main

在主图表窗口中的 RJTX_Matches_Smoothed 指标

RJTX_Matches_Smoothed_main_HTF RJTX_Matches_Smoothed_main_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 RJTX_Matches_Smoothed_main 指标