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Pivot_Fibs_Custom_Arr - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Archer Trading, LLC
Набор Фибо-уровней (точек разворота), построенных по свечкам задаваемого во входных параметрах таймфрейма, выполненный в виде значков.
//+----------------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H12; // Период графика input double FiboRatio1=0.99; input double FiboRatio2=0.382; input double FiboRatio3=0.618; input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 01.11.2007.
Рис.1. Индикатор Pivot_Fibs_Custom_Arr
Pivot_Fibs_Custom
Набор Фибо-уровней (точек разворота), построенных по свечкам задаваемого во входных параметрах таймфреймаiCrossAD
Сигнальный индикатор iCrossAD. Показывает возможные развороты или откаты ценового движения.
i-KlPrice_Vol_Direct
Индикатор i-KlPrice_Vol с индикацией направления движения баров гистограммы цветными значками на этих барахi-KlPrice_Vol_Direct_HTF
Индикатор i-KlPrice_Vol_Direct с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах