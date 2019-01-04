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i-KlPrice_Vol_Direct - MetaTrader 5脚本
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i-KlPrice_Vol 指标，显示了柱形图变化的方向，在这些柱上使用了彩色图标。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。
图 1. i-KlPrice_Vol_Direct 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22759
Pivot_Fibs_Custom_Arr
一系列斐波那契水平 (轴点), 是基于在输入参数中指定时段的烛形，使用了标签的形式来制作。Pivot_Fibs_Custom
一组基于在输入参数中指定的时段烛形的斐波那契水平线 (轴点)
i-KlPrice_Vol_Direct_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 i-KlPrice_Vol_Direct 指标RJTX_Matches_Smoothed_main
在主图表窗口中的 RJTX_Matches_Smoothed 指标