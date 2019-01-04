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i-KlPrice_Vol_Direct - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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i-KlPrice_Vol_Direct.mq5 (32.71 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

i-KlPrice_Vol 指标，显示了柱形图变化的方向，在这些柱上使用了彩色图标。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。

图 1. i-KlPrice_Vol_Direct 指标

图 1. i-KlPrice_Vol_Direct 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22759

Pivot_Fibs_Custom_Arr Pivot_Fibs_Custom_Arr

一系列斐波那契水平 (轴点), 是基于在输入参数中指定时段的烛形，使用了标签的形式来制作。

Pivot_Fibs_Custom Pivot_Fibs_Custom

一组基于在输入参数中指定的时段烛形的斐波那契水平线 (轴点)

i-KlPrice_Vol_Direct_HTF i-KlPrice_Vol_Direct_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 i-KlPrice_Vol_Direct 指标

RJTX_Matches_Smoothed_main RJTX_Matches_Smoothed_main

在主图表窗口中的 RJTX_Matches_Smoothed 指标