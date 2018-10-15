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Индикаторы

Pivot_Fibs_Custom - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1763
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Archer Trading, LLC

Набор Фибо-уровней (точек разворота), построенных по свечкам задаваемого во входных параметрах таймфрейма.

//+----------------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА                |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H12;           // Период графика
input double FiboRatio1=0.99;
input double FiboRatio2=0.382;
input double FiboRatio3=0.618;
input int Shift=0;                                    // сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 01.11.2007.


Рис.1. Индикатор Pivot_Fibs_Custom

iCrossAD iCrossAD

Сигнальный индикатор iCrossAD. Показывает возможные развороты или откаты ценового движения.

ATR Dual ATR Dual

Отображение двух индикаторов ATR с разными периодами усреднения в одном окне.

Pivot_Fibs_Custom_Arr Pivot_Fibs_Custom_Arr

Набор Фибо-уровней (точек разворота), построенных по свечкам задаваемого во входных параметрах таймфрейма, выполненный в виде значков

i-KlPrice_Vol_Direct i-KlPrice_Vol_Direct

Индикатор i-KlPrice_Vol с индикацией направления движения баров гистограммы цветными значками на этих барах