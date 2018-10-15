Реальный автор:

Archer Trading, LLC

Набор Фибо-уровней (точек разворота), построенных по свечкам задаваемого во входных параметрах таймфрейма.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H12 ; input double FiboRatio1= 0.99 ; input double FiboRatio2= 0.382 ; input double FiboRatio3= 0.618 ; input int Shift= 0 ;

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 01.11.2007.





Рис.1. Индикатор Pivot_Fibs_Custom