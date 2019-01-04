实际作者:

Archer Trading, LLC

一系列斐波那契水平 (轴点), 是基于在输入参数中指定时段的烛形，使用了标签的形式来制作。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H12 ; input double FiboRatio1= 0.99 ; input double FiboRatio2= 0.382 ; input double FiboRatio3= 0.618 ; input int Shift= 0 ;

本指标最初是使用MQL4语言编写，并且于2007年11月1日发布在mql4.com 代码库中。





图 1. Pivot_Fibs_Custom_Arr 指标