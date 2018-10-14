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Индикаторы

iCrossAD - индикатор для MetaTrader 5

Artyom Trishkin
Artyom Trishkin

Artyom Trishkin

4.2 (65)
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176 статей 23 кода 21 тема 19966 комментариев
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Индикатор SCAD (iCrossAD). Показывает возможные развороты или откаты ценового движения. Основан на пересечении линией A/D трендовой линии, построенной по экстремумам индиктора A/D.

Данный индикатор сделан по мотивам "Сигнальной функции для MT4 на основе индикатора накопления-распределения (A/D)", описанной в статье "Работа по накоплению/распределению, и что из этого можно сделать". Вкратце: если трендовая линия, построенная на графике индикатора A/D, пересечена линией индикатора, то скорее всего, вскоре и цена пересечёт трендовую линию, построенную на графике цены. Таким образом, после сигнала данного индикатора можно ожидать разворота или отката ценового движения.

Индикатор имеет двадцать три настраиваемых параметра:

  • AD applied volume — объём, используемый при расчёте AD
  • Bars for calculate — количество баров, на которых ищется пересечение.
  • Unchecked bars — количество крайних баров справа, пересечение с которыми не учитывается как сигнал (фильтр "чувствительности").
  • Filtering indicator — фильтрующий индикатор
    • Without filtration - без фильтрации по дополнительным индикаторам
    • Filter by CCI - фильтр по индикатору CCI
  • Use setting by default CCI parameters — если используется CCI для фильтрации сигналов, то значение Yes позволяет использовать параметры настройки CCI по умолчанию.
  • CCI period  — период расчёта CCI, если не используются настройки CCI по умолчанию.
  • CCI appled Price — цена, по которой рассчитывается CCI, если не используются настройки CCI по умолчанию.
  • The upper level of the filter indicator — верхний уровень фильтрующего индикатора.
  • The lower level of the filter indicator — нижний уровень фильтрующего индикатора.
  • Draws arrow on chart — рисовать сигнальные стрелки на графике цены (Yes/No).
  • The size of the arrows on the chart — размер сигнальных стрелок на графике цены.
  • Bullish arrows color — цвет "бычьих" стрелок.
  • Bearish arrows color — цвет "медвежьих" стрелок.
  • Draw a trend line — рисовать трендовую линию на графике индикатора A/D, с которой ищутся пересечения (Yes/No).
  • Trend line thickness — толщина трендовой линии.
  • Trend line style — стиль трендовой линии.
  • Downtrend line color — цвет нисходящей трендовой линии.
  • Uptrend line color — цвет восходящей трендовой линии.
  • Draw the search area — рисовать область поиска пересечений (Yes/No).
  • Search area style — стиль рисования области поиска
    • Fill - заливка
    • Frame - рамка
  • Search area line width (if Frame mode)  — толщина линии области поиска (если выбрано рисовать рамкой).
  • Search area line style (if Frame mode) — стиль линии области поиска (если выбрано рисовать рамкой).
  • Search area color — цвет линии или заливки области поиска.

Рис.1. SCAD, настройки по умолчанию


Рис.2. SCAD, настройки по умолчанию. Draw a trend line = Yes, Draw the search area = Yes, Search area style = Fill


ATR Dual ATR Dual

Отображение двух индикаторов ATR с разными периодами усреднения в одном окне.

NRTR_Revers NRTR_Revers

Советник по индикатору iATR (Average True Range, ATR)

Pivot_Fibs_Custom Pivot_Fibs_Custom

Набор Фибо-уровней (точек разворота), построенных по свечкам задаваемого во входных параметрах таймфрейма

Pivot_Fibs_Custom_Arr Pivot_Fibs_Custom_Arr

Набор Фибо-уровней (точек разворота), построенных по свечкам задаваемого во входных параметрах таймфрейма, выполненный в виде значков