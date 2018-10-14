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iCrossAD - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор SCAD (iCrossAD). Показывает возможные развороты или откаты ценового
движения. Основан на пересечении линией A/D трендовой линии, построенной
по экстремумам индиктора A/D.
Данный индикатор сделан по мотивам "Сигнальной функции для MT4 на основе индикатора накопления-распределения (A/D)", описанной в статье "Работа по накоплению/распределению, и что из этого можно сделать". Вкратце: если трендовая линия, построенная на графике индикатора A/D, пересечена линией индикатора, то скорее всего, вскоре и цена пересечёт трендовую линию, построенную на графике цены. Таким образом, после сигнала данного индикатора можно ожидать разворота или отката ценового движения.
Индикатор имеет двадцать три настраиваемых параметра:
- AD applied volume — объём, используемый при расчёте AD
- Bars for calculate — количество баров, на которых ищется пересечение.
- Unchecked bars — количество крайних баров справа, пересечение с которыми не учитывается как сигнал (фильтр "чувствительности").
- Filtering indicator — фильтрующий индикатор
- Without filtration - без фильтрации по дополнительным индикаторам
- Filter by CCI - фильтр по индикатору CCI
- Use setting by default CCI parameters — если используется CCI для фильтрации сигналов, то значение Yes позволяет использовать параметры настройки CCI по умолчанию.
- CCI period — период расчёта CCI, если не используются настройки CCI по умолчанию.
- CCI appled Price — цена, по которой рассчитывается CCI, если не используются настройки CCI по умолчанию.
- The upper level of the filter indicator — верхний уровень фильтрующего индикатора.
- The lower level of the filter indicator — нижний уровень фильтрующего индикатора.
- Draws arrow on chart — рисовать сигнальные стрелки на графике цены (Yes/No).
- The size of the arrows on the chart — размер сигнальных стрелок на графике цены.
- Bullish arrows color — цвет "бычьих" стрелок.
- Bearish arrows color — цвет "медвежьих" стрелок.
- Draw a trend line — рисовать трендовую линию на графике индикатора A/D, с которой ищутся пересечения (Yes/No).
- Trend line thickness — толщина трендовой линии.
- Trend line style — стиль трендовой линии.
- Downtrend line color — цвет нисходящей трендовой линии.
- Uptrend line color — цвет восходящей трендовой линии.
- Draw the search area — рисовать область поиска пересечений (Yes/No).
- Search area style — стиль рисования области поиска
- Fill - заливка
- Frame - рамка
- Search area line width (if Frame mode) — толщина линии области поиска (если выбрано рисовать рамкой).
- Search area line style (if Frame mode) — стиль линии области поиска (если выбрано рисовать рамкой).
- Search area color — цвет линии или заливки области поиска.
Рис.1. SCAD, настройки по умолчанию
Рис.2. SCAD, настройки по умолчанию. Draw a trend line = Yes, Draw the search area = Yes, Search area style = Fill
Отображение двух индикаторов ATR с разными периодами усреднения в одном окне.NRTR_Revers
Советник по индикатору iATR (Average True Range, ATR)
Набор Фибо-уровней (точек разворота), построенных по свечкам задаваемого во входных параметрах таймфреймаPivot_Fibs_Custom_Arr
Набор Фибо-уровней (точек разворота), построенных по свечкам задаваемого во входных параметрах таймфрейма, выполненный в виде значков