Индикатор SCAD (iCrossAD). Показывает возможные развороты или откаты ценового движения. Основан на пересечении линией A/D трендовой линии, построенной по экстремумам индиктора A/D.



Данный индикатор сделан по мотивам "Сигнальной функции для MT4 на основе индикатора накопления-распределения (A/D)", описанной в статье "Работа по накоплению/распределению, и что из этого можно сделать". Вкратце: если трендовая линия, построенная на графике индикатора A/D, пересечена линией индикатора, то скорее всего, вскоре и цена пересечёт трендовую линию, построенную на графике цены. Таким образом, после сигнала данного индикатора можно ожидать разворота или отката ценового движения.

Индикатор имеет двадцать три настраиваемых параметра:

AD applied volume — объём, используемый при расчёте AD



— объём, используемый при расчёте AD Bars for calculate — количество баров, на которых ищется пересечение.

— количество баров, на которых ищется пересечение. Unchecked bars — количество крайних баров справа, пересечение с которыми не учитывается как сигнал (фильтр "чувствительности").

— количество крайних баров справа, пересечение с которыми не учитывается как сигнал (фильтр "чувствительности"). Filtering indicator — фильтрующий индикатор

— фильтрующий индикатор Without filtration - без фильтрации по дополнительным индикаторам

- без фильтрации по дополнительным индикаторам

Filter by CCI - фильтр по индикатору CCI



- фильтр по индикатору CCI Use setting by default CCI parameters — если используется CCI для фильтрации сигналов, то значение Yes позволяет использовать параметры настройки CCI по умолчанию.



— если используется CCI для фильтрации сигналов, то значение Yes позволяет использовать параметры настройки CCI по умолчанию. CCI p eriod — период расчёта CCI, если не используются настройки CCI по умолчанию.

— период расчёта CCI, если не используются настройки CCI по умолчанию. CCI a ppled Price — цена, по которой рассчитывается CCI, если не используются настройки CCI по умолчанию.

— цена, по которой рассчитывается CCI, если не используются настройки CCI по умолчанию. The upper level of the filter indicator — верхний уровень фильтрующего индикатора.

— верхний уровень фильтрующего индикатора. The lower level of the filter indicator — нижний уровень фильтрующего индикатора.

— нижний уровень фильтрующего индикатора. Draws arrow on chart — рисовать сигнальные стрелки на графике цены (Yes/No).



— рисовать сигнальные стрелки на графике цены (Yes/No). The size of the arrows on the chart — размер сигнальных стрелок на графике цены.

— размер сигнальных стрелок на графике цены. Bullish arrows color — цвет "бычьих" стрелок.

— цвет "бычьих" стрелок. Bearish arrows color — цвет "медвежьих" стрелок.

— цвет "медвежьих" стрелок. Draw a trend line — рисовать трендовую линию на графике индикатора A/D, с которой ищутся пересечения (Yes/No).

— рисовать трендовую линию на графике индикатора A/D, с которой ищутся пересечения (Yes/No). Trend line thickness — толщина трендовой линии.

— толщина трендовой линии. Trend line style — стиль трендовой линии.

— стиль трендовой линии. Downtrend line color — цвет нисходящей трендовой линии.

— цвет нисходящей трендовой линии. Uptrend line color — цвет восходящей трендовой линии.

— цвет восходящей трендовой линии. Draw the search area — рисовать область поиска пересечений (Yes/No).

— рисовать область поиска пересечений (Yes/No). Search area style — стиль рисования области поиска

— стиль рисования области поиска Fill - заливка

- заливка

Frame - рамка



- рамка Search area line width (if Frame mode) — толщина линии области поиска (если выбрано рисовать рамкой).

— толщина линии области поиска (если выбрано рисовать рамкой). Search area line style (if Frame mode) — стиль линии области поиска (если выбрано рисовать рамкой).

— стиль линии области поиска (если выбрано рисовать рамкой). Search area color — цвет линии или заливки области поиска.