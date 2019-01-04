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实际作者:
Archer Trading, LLC
一组基于在输入参数中指定的时段烛形的斐波那契水平线 (轴点)。
//+----------------------------------------------+ //| 指标的输入参数 | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H12; // 图表时段 input double FiboRatio1=0.99; input double FiboRatio2=0.382; input double FiboRatio3=0.618; input int Shift=0; // 指标水平平移柱数
本指标最初是使用MQL4语言编写，并且于2007年11月1日发布在mql4.com 代码库中。
图 1. Pivot_Fibs_Custom 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22757
Pivot_Fibs_Custom_Arr
一系列斐波那契水平 (轴点), 是基于在输入参数中指定时段的烛形，使用了标签的形式来制作。i-KlPrice_Vol_Direct
i-KlPrice_Vol 指标，显示了柱形图柱移动的方向，在这些柱上使用了彩色图标