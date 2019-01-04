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Pivot_Fibs_Custom - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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实际作者:

Archer Trading, LLC

一组基于在输入参数中指定的时段烛形的斐波那契水平线 (轴点)。

//+----------------------------------------------+
//|  指标的输入参数                                 |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H12;           // 图表时段
input double FiboRatio1=0.99;
input double FiboRatio2=0.382;
input double FiboRatio3=0.618;
input int Shift=0;                                    // 指标水平平移柱数

本指标最初是使用MQL4语言编写，并且于2007年11月1日发布在mql4.com 代码库中。

图 1. Pivot_Fibs_Custom 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22757

iCrossAD iCrossAD

iCrossAD 信号指标。它显示了可能的价格反转或者回滚。

ATR Dual ATR Dual

这个指标在同一个窗口中显示了两个使用不同平均周期数的ATR指标。

Pivot_Fibs_Custom_Arr Pivot_Fibs_Custom_Arr

一系列斐波那契水平 (轴点), 是基于在输入参数中指定时段的烛形，使用了标签的形式来制作。

i-KlPrice_Vol_Direct i-KlPrice_Vol_Direct

i-KlPrice_Vol 指标，显示了柱形图柱移动的方向，在这些柱上使用了彩色图标