这个指标在同一个窗口中显示了两个使用不同平均周期数的ATR指标。

iCrossAD 信号指标。它显示了可能的价格反转或者回滚。

一系列斐波那契水平 (轴点), 是基于在输入参数中指定时段的烛形，使用了标签的形式来制作。

i-KlPrice_Vol 指标，显示了柱形图柱移动的方向，在这些柱上使用了彩色图标