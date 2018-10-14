ATR Dual отображает в одном подокне данные с двух индикаторов ATR с разными периодами усреднения.

Периоды усреднения задаются в параметрах ATR "Master" averaging period и ATR "Slave" averaging period.





По-умолчанию ATR "Master" averaging period равен 14 и его стиль отображения - пунктирная линия, а ATR "Slave" averaging period равен 1 и его стиль отображения гистограмма.





Как интерпретировать показания индикатора на текущем баре: если гистограмма "Slave" начала приближаться к линии "Master" - значит на текущем баре волатильность сильно отличается от среднего значения за ATR "Master" averaging period периодов.