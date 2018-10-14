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Индикаторы

ATR Dual - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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ATR Dual отображает в одном подокне данные с двух индикаторов ATR с разными периодами усреднения.

Периоды усреднения задаются в параметрах ATR "Master" averaging period и ATR "Slave" averaging period.

ATR Dual

По-умолчанию ATR "Master" averaging period равен 14 и его стиль отображения - пунктирная линия, а ATR "Slave" averaging period равен 1 и его стиль отображения гистограмма.


Как интерпретировать показания индикатора на текущем баре: если гистограмма "Slave" начала приближаться к линии "Master" - значит на текущем баре волатильность сильно отличается от среднего значения за ATR "Master" averaging period периодов.

NRTR_Revers NRTR_Revers

Советник по индикатору iATR (Average True Range, ATR)

Mirror_RSI Mirror_RSI

Индикатор Mirror RSI

iCrossAD iCrossAD

Сигнальный индикатор iCrossAD. Показывает возможные развороты или откаты ценового движения.

Pivot_Fibs_Custom Pivot_Fibs_Custom

Набор Фибо-уровней (точек разворота), построенных по свечкам задаваемого во входных параметрах таймфрейма