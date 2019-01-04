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指标

iCrossAD - MetaTrader 5脚本

Artyom Trishkin
Artyom Trishkin

Artyom Trishkin

4.2 (65)
Writing scripts, indicators, EAs on mql4 and mql5
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Reliable, high quality. Help you check your strategy in StrategyTester, offer options to increase profitability. I write as a tester, and for demo and live trading.
176 文章 23 代码 21 主题 19968 评论
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显示:
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等级:
(25)
已发布:
iCrossAD.mq5 (48.07 KB) 预览
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SCAD (iCrossAD) 指标。它显示了可能的价格反转或者回滚。这个指标是基于根据A/D和A/D指标极值而构建的趋势线的交叉。

这个指标是基于在文章"An insight into accumulation/distribution and where it can get you（深入理解聚合/分离指标以及可以为您带来什么） " 中的聚合/分离指标简短说来：如果在A/D指标图中的趋势线和指标线有交叉，价格就很有可能在图表上穿过趋势线。这样，在指标信号之后，就能有一些反向或则回滚。

这个指标有23个输入参数:

  • AD applied volume — 当计算AD时的交易量
  • Bars for calculate — 交叉要搜索的柱数.
  • Unchecked bars — 右边最近柱的编号，交叉在那里会被视作信号 (过滤器" 指标).
  • 过滤指标
    • Without filtration - 没有额外指标的过滤。
    • 使用 CCI 的过滤器
  • Use setting by default CCI parameters — 如果使用 CCI 作为过滤信号，Yes值就可以使用默认的CCI配置参数。
  • CCI period  — 如果没有使用默认CCI设置，我这里还有别的事。CCI calculation period if default CCI settings are not used.
  • CCI appled Price — 如果没有使用默认CCI设置， CCI 的计算价格。
  • The upper level of the filter indicator — 过滤指标的上部分指标
  • The lower level of the filter indicator — 过滤底部水平的指标
  • Draws arrow on chart — 在价格图表上画信号线 (Yes/No).
  • The size of the arrows on the chart （图表上箭头的大小）
  • Bullish arrows color （牛势箭头颜色）
  • Bearish arrows color （熊势箭头颜色）
  • Draw a trend line — 在A/D指标图表上画一个趋势线，与所搜索的交叉 (Yes/No).
  • Trend line thickness （趋势线宽度）
  • Trend line style （趋势线风格）
  • Downtrend line color （下跌趋势的线形颜色）
  • Uptrend line color （上升趋势的线形颜色）
  • Draw the search area （画搜索区域）(Yes/No)
  • Search area style （搜索区域风格）
    • Fill （填充）
    • Frame （框架）
  • Search area line width (if Frame mode) - 搜索区域的线宽 (如果是框架模式) 
  • Search area line style (if Frame mode) - 搜索区域的线的风格（如果是框架模式）
  • Search area color — 线的颜色和搜索区域的填充颜色

图 1. SCAD, 默认设置


图 2. SCAD, 默认设置。Draw a trend line = Yes, Draw the search area = Yes, Search area style = Fill


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22753

ATR Dual ATR Dual

这个指标在同一个窗口中显示了两个使用不同平均周期数的ATR指标。

Fractal_Channel Fractal_Channel

分形通道指标

Pivot_Fibs_Custom Pivot_Fibs_Custom

一组基于在输入参数中指定的时段烛形的斐波那契水平线 (轴点)

Pivot_Fibs_Custom_Arr Pivot_Fibs_Custom_Arr

一系列斐波那契水平 (轴点), 是基于在输入参数中指定时段的烛形，使用了标签的形式来制作。