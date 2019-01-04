SCAD (iCrossAD) 指标。它显示了可能的价格反转或者回滚。这个指标是基于根据A/D和A/D指标极值而构建的趋势线的交叉。



这个指标是基于在文章"An insight into accumulation/distribution and where it can get you（深入理解聚合/分离指标以及可以为您带来什么） " 中的聚合/分离指标简短说来：如果在A/D指标图中的趋势线和指标线有交叉，价格就很有可能在图表上穿过趋势线。这样，在指标信号之后，就能有一些反向或则回滚。

这个指标有23个输入参数:

图 1. SCAD, 默认设置





图 2. SCAD, 默认设置。Draw a trend line = Yes, Draw the search area = Yes, Search area style = Fill

