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EMAHLC_Envelope_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор EMA HLC Envelope Oscillator - осциллятор, отображающий в виде гистограммы дистанцию пробоя ценой огибающих индикатора EMA HLC Envelope.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчёта огибающих EMA HLC Envelope
Гистограмма имеет положительные значения если цена Close прибивает верхнюю огибающую EMA HLC Envelope, и отображает дистанцию цены Close от верхней огибающей.
Гистограмма имеет отрицательные значения если цена Close прибивает нижнюю огибающую EMA HLC Envelope, и отображает дистанцию цены Close от нижней огибающей.
Рис.1. EMA HLC Envelope Oscillator
Рис.2. EMA HLC Envelope Oscillator + EMA HLC Envelope
Индикатор Fractal ChannelRJTX_Matches_Smoothed_Alert_xx
Индикатор RJTX_Matches_Smoothed_Alert с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон, в котором через входные переменные можно производить замену отображаемых символов индикатора
Индикатор EMA HLC EnvelopeCandleColorMidPoint
Индикатор Colored Middle Point of candles