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Индикаторы

EMAHLC_Envelope_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1666
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(12)
Опубликован:
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Индикатор EMA HLC Envelope Oscillator - осциллятор, отображающий в виде гистограммы дистанцию пробоя ценой огибающих индикатора EMA HLC Envelope.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчёта огибающих EMA HLC Envelope

Гистограмма имеет положительные значения если цена Close прибивает верхнюю огибающую EMA HLC Envelope, и отображает дистанцию цены Close от верхней огибающей.
Гистограмма имеет отрицательные значения если цена Close прибивает нижнюю огибающую EMA HLC Envelope, и отображает дистанцию цены Close от нижней огибающей.

Рис.1. EMA HLC Envelope Oscillator


Рис.2. EMA HLC Envelope Oscillator + EMA HLC Envelope

Fractal_Channel Fractal_Channel

Индикатор Fractal Channel

RJTX_Matches_Smoothed_Alert_xx RJTX_Matches_Smoothed_Alert_xx

Индикатор RJTX_Matches_Smoothed_Alert с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон, в котором через входные переменные можно производить замену отображаемых символов индикатора

EMAHLC_Envelope EMAHLC_Envelope

Индикатор EMA HLC Envelope

CandleColorMidPoint CandleColorMidPoint

Индикатор Colored Middle Point of candles