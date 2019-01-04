请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
EMAHLC_Envelope_Oscillator - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1883
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
EMA HLC 包络线振荡指标把 EMA HLC 包络线 指标的突破距离显示为柱形图。
它有一个可以配置的参数:
- Period - EMA HLC 包络线指标包络线的计算周期数
如果收盘价突破了EMA HLC 包络线的上方包络线，柱形图的值就是正数，并且显示收盘价到上方包络线的距离。如果收盘价突破了EMA HLC 包络线的下方包络线，柱形图的值就是负数，并且显示收盘价到下方包络线的距离。
图 1. EMA HLC 包络线振荡指标
图 2. EMA HLC 包络线振荡指标 + EMA HLC 包络线
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22722
EMAHLC_Envelope
EMA HLC 包络线指标CandleColorMidPoint
烛形的彩色中心点
Fractal_Channel
分形通道指标ATR Dual
这个指标在同一个窗口中显示了两个使用不同平均周期数的ATR指标。