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EMAHLC_Envelope_Oscillator - MetaTrader 5脚本

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EMA HLC 包络线振荡指标把 EMA HLC 包络线 指标的突破距离显示为柱形图。

它有一个可以配置的参数:

  • Period - EMA HLC 包络线指标包络线的计算周期数

如果收盘价突破了EMA HLC 包络线的上方包络线，柱形图的值就是正数，并且显示收盘价到上方包络线的距离。如果收盘价突破了EMA HLC 包络线的下方包络线，柱形图的值就是负数，并且显示收盘价到下方包络线的距离。

图 1. EMA HLC 包络线振荡指标


图 2. EMA HLC 包络线振荡指标 + EMA HLC 包络线

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22722

EMAHLC_Envelope EMAHLC_Envelope

EMA HLC 包络线指标

CandleColorMidPoint CandleColorMidPoint

烛形的彩色中心点

Fractal_Channel Fractal_Channel

分形通道指标

ATR Dual ATR Dual

这个指标在同一个窗口中显示了两个使用不同平均周期数的ATR指标。