如果收盘价突破了EMA HLC 包络线的上方包络线，柱形图的值就是正数，并且显示收盘价到上方包络线的距离。如果收盘价突破了EMA HLC 包络线的下方包络线，柱形图的值就是负数，并且显示收盘价到下方包络线的距离。