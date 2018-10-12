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RJTX_Matches_Smoothed_Alert_xx - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Rafael Jimenez Tocino
Индикатор RJTX_Matches_Smoothed_Alert с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон, в котором через входные переменные можно производить замену отображаемых символов индикатора
input uint SellSymb=171; // Символ продажи input uint BuySymb=171; // Символ покупки
Для замены значений двух последних входных параметров следует использовать таблицу Символы шрифта Wingdings.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 23.12.2015.
Рис.1. Индикатор RJTX_Matches_Smoothed_Alert_xx
Индикатор RJTX_Matches_Smoothed с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфонHLCrossSigForWPR_HTF
Индикатор HLCrossSigForWPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Индикатор Fractal ChannelEMAHLC_Envelope_Oscillator
Индикатор EMA HLC Envelope Oscillator