Реальный автор:

Rafael Jimenez Tocino

Индикатор RJTX_Matches_Smoothed_Alert с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон, в котором через входные переменные можно производить замену отображаемых символов индикатора

input uint SellSymb= 171 ; input uint BuySymb= 171 ;

Для замены значений двух последних входных параметров следует использовать таблицу Символы шрифта Wingdings.



Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 23.12.2015.





Рис.1. Индикатор RJTX_Matches_Smoothed_Alert_xx