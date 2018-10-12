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Индикаторы

RJTX_Matches_Smoothed_Alert_xx - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Rafael Jimenez Tocino

Индикатор RJTX_Matches_Smoothed_Alert с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон, в котором через входные переменные можно производить замену отображаемых символов индикатора

input uint SellSymb=171;                  // Символ продажи
input uint BuySymb=171;                   // Символ покупки

Для замены значений двух последних входных параметров следует использовать таблицу Символы шрифта Wingdings.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 23.12.2015.

Рис.1. Индикатор RJTX_Matches_Smoothed_Alert_xx

Рис.1. Индикатор RJTX_Matches_Smoothed_Alert_xx

RJTX_Matches_Smoothed_Alert RJTX_Matches_Smoothed_Alert

Индикатор RJTX_Matches_Smoothed с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон

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Индикатор HLCrossSigForWPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

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