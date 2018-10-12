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CandleColorMidPoint - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Colored Middle Point of candle так же, как и индикатор Candle's Middle Point, отображает центр свечи, но окрашивает центральную точку каждой свечи в зависимости от типа свечи - бычья или медвежья.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Middle point for - отображать средюю точку для:
- Candle - свечи
- Body - тела свечи
- Dots type - отображаемый тип точек центра свечи:
- Smallest Dot - самая маленькая точка
- Small Dot - маленькая точка
- Big Dot - большая точка
- Small Square - маленький квадрат
- Big Square - большой квадрат
- Small Diamond - маленький ромб
- Big Diamond - большой ромб
- Cross - крестик
Расчёт:
- Для центра свечи:
Point = (High + Low) / 2.0
- Для центра тела свечи:
Point = (Open + Close) / 2.0
Если свеча бычья, то центральная точка синяя, если свеча медвежья, то центральная точка - красная
Рис.1. Middle point for = Candle
Рис.2. Middle point for = Body
EMAHLC_Envelope
Индикатор EMA HLC EnvelopeEMAHLC_Envelope_Oscillator
Индикатор EMA HLC Envelope Oscillator
CandleMidPoint
Индикатор Candle's Middle PointVZO
Индикатор VZO