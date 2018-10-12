Индикатор Colored Middle Point of candle так же, как и индикатор Candle's Middle Point, отображает центр свечи, но окрашивает центральную точку каждой свечи в зависимости от типа свечи - бычья или медвежья.

Имеет два настраиваемых параметра:

Middle point for - отображать средюю точку для:

- отображать средюю точку для: Candle - свечи

- свечи

Body - тела свечи

- тела свечи Dots type - отображаемый тип точек центра свечи:

- отображаемый тип точек центра свечи: Smallest Dot - самая маленькая точка

- самая маленькая точка

Small Dot - маленькая точка

- маленькая точка

Big Dot - большая точка

- большая точка

Small Square - маленький квадрат

- маленький квадрат

Big Square - большой квадрат

- большой квадрат

Small Diamond - маленький ромб

- маленький ромб

Big Diamond - большой ромб

- большой ромб

Cross - крестик

Расчёт: Для центра свечи:

Point = (High + Low) / 2.0 Для центра тела свечи:

Point = (Open + Close) / 2.0

Если свеча бычья, то центральная точка синяя, если свеча медвежья, то центральная точка - красная

Рис.1. Middle point for = Candle





Рис.2. Middle point for = Body



