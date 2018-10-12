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Индикаторы

EMAHLC_Envelope - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1419
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор EMA HLC Envelope. Индикатор отображает экспоненциальную скользящую среднюю, рассчитанную по цене Close с двумя огибающими - верхней и нижней, рассчитанными как EMA по ценам High и Low соответственно, и сигнальные указатели пробоя ценой огибающих.

Индикатор имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчёта

Если цена Close свечи пробивает верхнюю огибающую, то на цену High этой свечи ставится синий сигнальный указатель.
Если цена Close свечи пробивает нижнюю огибающую, то на цену Low этой свечи ставится красный сигнальный указатель.

EMAHLC_Envelope_Oscillator EMAHLC_Envelope_Oscillator

Индикатор EMA HLC Envelope Oscillator

Fractal_Channel Fractal_Channel

Индикатор Fractal Channel

CandleColorMidPoint CandleColorMidPoint

Индикатор Colored Middle Point of candles

CandleMidPoint CandleMidPoint

Индикатор Candle's Middle Point