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EMAHLC_Envelope - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор EMA HLC Envelope. Индикатор отображает экспоненциальную скользящую среднюю, рассчитанную по цене Close с двумя огибающими - верхней и нижней, рассчитанными как EMA по ценам High и Low соответственно, и сигнальные указатели пробоя ценой огибающих.
Индикатор имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчёта
Если цена Close свечи пробивает верхнюю огибающую, то на цену High этой
свечи ставится синий сигнальный указатель.
Если цена Close свечи пробивает нижнюю огибающую, то на цену Low этой свечи ставится красный сигнальный указатель.
EMAHLC_Envelope_Oscillator
Индикатор EMA HLC Envelope OscillatorFractal_Channel
Индикатор Fractal Channel
CandleColorMidPoint
Индикатор Colored Middle Point of candlesCandleMidPoint
Индикатор Candle's Middle Point