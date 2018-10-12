Фреймом считается окно из количества баров, в котором должен уместиться один фрактал.

Для фрактала размерностью 1х1 (бар слева + центральный бар + бар справа) размер фрейма должен быть равным 3,

Для фрактала, размерностью 2х2, размер фрейма = 5 (два бара слева + один центральный + два бара справа), и т.д.