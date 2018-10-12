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Индикаторы

Fractal_Channel - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2628
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Канальный индикатор Fractal Channel рисует канал по фракталам с заданной размерностью.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Farme - размер фрейма для поиска фрактала

Фреймом считается окно из количества баров, в котором должен уместиться один фрактал.

Для фрактала размерностью 1х1 (бар слева + центральный бар + бар справа) размер фрейма должен быть равным 3,
Для фрактала, размерностью 2х2, размер фрейма = 5 (два бара слева + один центральный + два бара справа), и т.д.

Рис.1. Frame = 3 (размер стандартного фрактала)


Рис.1. Fractal Channel + Fractals, Frame = 3


RJTX_Matches_Smoothed_Alert_xx RJTX_Matches_Smoothed_Alert_xx

Индикатор RJTX_Matches_Smoothed_Alert с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон, в котором через входные переменные можно производить замену отображаемых символов индикатора

RJTX_Matches_Smoothed_Alert RJTX_Matches_Smoothed_Alert

Индикатор RJTX_Matches_Smoothed с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон

EMAHLC_Envelope_Oscillator EMAHLC_Envelope_Oscillator

Индикатор EMA HLC Envelope Oscillator

EMAHLC_Envelope EMAHLC_Envelope

Индикатор EMA HLC Envelope