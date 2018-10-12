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Fractal_Channel - индикатор для MetaTrader 5
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Канальный индикатор Fractal Channel рисует канал по фракталам с заданной размерностью.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Farme - размер фрейма для поиска фрактала
Фреймом считается окно из количества баров, в котором должен уместиться один фрактал.
Для фрактала размерностью 1х1 (бар слева + центральный бар + бар справа) размер фрейма должен быть равным 3,
Для фрактала, размерностью 2х2, размер фрейма = 5 (два бара слева + один центральный + два бара справа), и т.д.
Рис.1. Frame = 3 (размер стандартного фрактала)
Рис.1. Fractal Channel + Fractals, Frame = 3
Индикатор RJTX_Matches_Smoothed_Alert с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон, в котором через входные переменные можно производить замену отображаемых символов индикатораRJTX_Matches_Smoothed_Alert
Индикатор RJTX_Matches_Smoothed с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон
Индикатор EMA HLC Envelope OscillatorEMAHLC_Envelope
Индикатор EMA HLC Envelope