与烛形中点指标类似, 彩色烛形中点指标显示了烛形的中心点。另外，它还根据烛形的类型 - 牛势或者熊势 - 来对每个烛形中心点使用不同的颜色。

它有两个可以配置的参数:

Middle point for - 显示中心点选择:

- 显示中心点选择: Candle - 烛形

- 烛形

Body - 烛体

- 烛体 Dots type - 烛形中点的显示类型

- 烛形中点的显示类型 Smallest Dot（最小的点）



Small Dot（小点）



Big Dot（大点）



Small Square（小方块）



Big Square（大方块）



Small Diamond（小钻石）



Big Diamond（大钻石）



Cross（十字交叉）

计算: 对于烛形中点:

Point = (High + Low) / 2.0 对于烛体中点:

Point = (Open + Close) / 2.0

如果烛形是牛势的，中心点就是蓝色的。如果烛形是熊势的，中心点就是红色的。

图 1. Middle point for = Candle（烛形中点）





图 2. Middle point for = Body（烛体中点）



