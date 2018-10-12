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Индикаторы

CandleMidPoint - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1791
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Индикатор Candle's Middle Point отображает центр свечи.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Middle point for - отображать средюю точку для:
    • Candle - свечи
    • Body - тела свечи
  • Dots type - отображаемый тип точек центра свечи:
    • Smallest Dot - самая маленькая точка
    • Small Dot - маленькая точка
    • Big Dot - большая точка
    • Small Square - маленький квадрат
    • Big Square - большой квадрат
    • Small Diamond - маленький ромб
    • Big Diamond - большой ромб
    • Cross - крестик

Расчёт:

  • Для центра свечи:
    Point = (High + Low) / 2.0
  • Для центра тела свечи:
    Point = (Open + Close) / 2.0

Рис.1. Middle point for = Candle


Рис.2. Middle point for = Body











CandleColorMidPoint CandleColorMidPoint

Индикатор Colored Middle Point of candles

EMAHLC_Envelope EMAHLC_Envelope

Индикатор EMA HLC Envelope

VZO VZO

Индикатор VZO

Price_Momentum_Oscillator Price_Momentum_Oscillator

Индикатор Price Momentum Oscillator