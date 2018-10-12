Индикатор-осциллятор Volume Zone Oscillator (VZO) - индикатор объёмов по отношению к направлению изменения цены на каждом баре.

Имеет пять настраиваемых параметров:

Значение осциллятора 40 или выше указывает на бычье накопление. Значения -40 и ниже являются медвежьим распределением. Значения около нуля или между +/- 20 указывают на то, что рынок находится либо в консолидации, либо вблизи прорыва поддержки/сопротивления.

Когда VZO находится близко к +/- 60, следует ожидать окончания бычьего/медвежьего движения. Если это движение было противоположно направлению долгосрочного тренда, то часто происходит разворот.