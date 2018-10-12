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VZO - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Volume Zone Oscillator (VZO) - индикатор объёмов по отношению к направлению изменения цены на каждом баре.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Period - период расчёта
- Extreme overbought - экстремальный уровень перекупленности
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
- Extreme oversold - экстремальный уровень перепроданности
Расчёт:
VZO = (AvgVP / AvgVol) * 100.0
где:
AvgVol = EMA(Volume, Period)
AvgVP = EMA(VP, Period)
- Если Close > PrevClose
VP = Volume
- иначе
VP = -Volume
Volume - тиковый объём
Значение осциллятора 40 или выше указывает на бычье накопление. Значения -40 и ниже являются медвежьим распределением. Значения около нуля или между +/- 20 указывают на то, что рынок находится либо в консолидации, либо вблизи прорыва поддержки/сопротивления.
Когда VZO находится близко к +/- 60, следует ожидать окончания бычьего/медвежьего движения. Если это движение было противоположно направлению долгосрочного тренда, то часто происходит разворот.
Индикатор Candle's Middle PointCandleColorMidPoint
Индикатор Colored Middle Point of candles
Индикатор Price Momentum OscillatorVolatility_Quality_Index
Индикатор Volatility Quality Index