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Индикаторы

VZO - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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3573
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(22)
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Индикатор-осциллятор Volume Zone Oscillator (VZO) - индикатор объёмов по отношению к направлению изменения цены на каждом баре.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Period - период расчёта
  • Extreme overbought - экстремальный уровень перекупленности
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности
  • Extreme oversold - экстремальный уровень перепроданности

Расчёт:

VZO = (AvgVP / AvgVol) * 100.0

где:

AvgVol = EMA(Volume, Period)
AvgVP = EMA(VP, Period)

  • Если Close > PrevClose
    VP = Volume
  • иначе
    VP = -Volume

Volume - тиковый объём

Значение осциллятора 40 или выше указывает на бычье накопление. Значения -40 и ниже являются медвежьим распределением. Значения около нуля или между +/- 20 указывают на то, что рынок находится либо в консолидации, либо вблизи прорыва поддержки/сопротивления.
Когда VZO находится близко к +/- 60, следует ожидать окончания бычьего/медвежьего движения. Если это движение было противоположно направлению долгосрочного тренда, то часто происходит разворот.


CandleMidPoint CandleMidPoint

Индикатор Candle's Middle Point

CandleColorMidPoint CandleColorMidPoint

Индикатор Colored Middle Point of candles

Price_Momentum_Oscillator Price_Momentum_Oscillator

Индикатор Price Momentum Oscillator

Volatility_Quality_Index Volatility_Quality_Index

Индикатор Volatility Quality Index