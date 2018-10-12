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Price_Momentum_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Price Momentum Oscillator - осциллятор моментума цены. Основан на дважды сглаженной скорости изменения цены (ROC).
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period one - период первичного сглаживания
- Period two - период вторичного сглаживания
- Signal period - период сглаживания сигнальной линии
Расчёт:
PMO = Smoothing2
Signal = AvgPMO
где:
Smoothing1 = (Raw1 - PrevSmoothing1) * sm1+PrevSmoothing1
Smoothing2 = (Raw2 - PrevSmoothing2) * sm2+PrevSmoothing2
Raw1 = (((Close / PrevClose) * 100.0) - 100.0)
Raw2 = 10.0 * Smoothing1
sm1 =2.0/Period one
sm2 = 2.0/Period two
AvgPMO = EMA(PMO, Signal period)
VZO
Индикатор VZOCandleMidPoint
Индикатор Candle's Middle Point
Volatility_Quality_Index
Индикатор Volatility Quality IndexSylvain_Vervoort_RSI_inverse_fisher_transform
Индикатор Sylvain Vervoort RSI inverse fisher transform