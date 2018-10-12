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Индикаторы

Price_Momentum_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2209
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(14)
Опубликован:
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Индикатор Price Momentum Oscillator - осциллятор моментума цены. Основан на дважды сглаженной скорости изменения цены (ROC).

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period one - период первичного сглаживания
  • Period two - период вторичного сглаживания
  • Signal period - период сглаживания сигнальной линии

Расчёт:

PMO = Smoothing2

Signal = AvgPMO

где:

Smoothing1 = (Raw1 - PrevSmoothing1) * sm1+PrevSmoothing1
Smoothing2 = (Raw2 - PrevSmoothing2) * sm2+PrevSmoothing2

Raw1 = (((Close / PrevClose) * 100.0) - 100.0)
Raw2 = 10.0 * Smoothing1

sm1 =2.0/Period one
sm2 = 2.0/Period two

AvgPMO = EMA(PMO, Signal period)

VZO VZO

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