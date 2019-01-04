烛形中点指标显示了烛形的中心点。

它有两个可以配置的参数:

Middle point for - 显示中心点选择:

- 显示中心点选择: Candle - 烛形

- 烛形

Body - 烛体

- 烛体 Dots type - 烛形中点的显示类型

- 烛形中点的显示类型 Smallest Dot（最小的点）



Small Dot（小点）



Big Dot（大点）



Small Square（小方块）



Big Square（大方块）



Small Diamond（小钻石）



Big Diamond（大钻石）



Cross（十字交叉）