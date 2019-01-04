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烛形中点指标显示了烛形的中心点。
它有两个可以配置的参数:
- Middle point for - 显示中心点选择:
- Candle - 烛形
- Body - 烛体
- Dots type - 烛形中点的显示类型
- Smallest Dot（最小的点）
- Small Dot（小点）
- Big Dot（大点）
- Small Square（小方块）
- Big Square（大方块）
- Small Diamond（小钻石）
- Big Diamond（大钻石）
- Cross（十字交叉）
计算:
- 对于烛形中点:
Point = (High + Low) / 2.0
- 对于烛体中点:
Point = (Open + Close) / 2.0
图 1. Middle point for = Candle（烛形中点）
图 2. Middle point for = Body（烛体中点）
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22719
NRTR_Revers
这个EA交易是基于 iATR (平均真实范围, ATR) 指标的。VZO
VZO 指标
CandleColorMidPoint
烛形的彩色中心点EMAHLC_Envelope
EMA HLC 包络线指标