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CandleMidPoint - MetaTrader 5脚本

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烛形中点指标显示了烛形的中心点。

它有两个可以配置的参数:

  • Middle point for - 显示中心点选择:
    • Candle - 烛形
    • Body - 烛体
  • Dots type - 烛形中点的显示类型
    • Smallest Dot（最小的点）
    • Small Dot（小点）
    • Big Dot（大点）
    • Small Square（小方块）
    • Big Square（大方块）
    • Small Diamond（小钻石）
    • Big Diamond（大钻石）
    • Cross（十字交叉）

计算:

  • 对于烛形中点:
    Point = (High + Low) / 2.0
  • 对于烛体中点:
    Point = (Open + Close) / 2.0

图 1. Middle point for = Candle（烛形中点）


图 2. Middle point for = Body（烛体中点）

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22719

NRTR_Revers NRTR_Revers

这个EA交易是基于 iATR (平均真实范围, ATR) 指标的。

VZO VZO

VZO 指标

CandleColorMidPoint CandleColorMidPoint

烛形的彩色中心点

EMAHLC_Envelope EMAHLC_Envelope

EMA HLC 包络线指标