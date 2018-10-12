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Volatility_Quality_Index - индикатор для MetaTrader 5
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Трендовый информационно-сигнальный индикатор Volatility Quality Index отображает участки восходящего и нисходящего трендов.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Method - метод расчёта
- Smoothing - период сглаживания
- Filter - размер фильтра
Расчёт:
- Если VQ > 0
Тренд восходящий - ставится зелёный сигнальный указатель
- Иначе
Тренд нисходящий - ставится красный сигнальный указатель
где:
- Если (Abs(VQnew) < Filter
VQ = PrevVQ
- Иначе
VQ = VQnew
VQnew = Abs(((Close - C2) / Max + (Close - Open) / (High - Low)) * 0.5) * ((Close - C2 + (Close - Open)) * 0.5)
Max = Maximum(High - Low, Maximum(High - C2, C2 - Low))
Open = MA(Open, Period, Method)
High = MA(High, Period, Method)
Low = MA(Low, Period, Method)
Close = MA(Close, Period, Method)
C2 = Close Smoothing баров назад
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