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Индикаторы

Volatility_Quality_Index - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1990
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Трендовый информационно-сигнальный индикатор Volatility Quality Index отображает участки восходящего и нисходящего трендов.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Method - метод расчёта
  • Smoothing - период сглаживания
  • Filter - размер фильтра

Расчёт:

  • Если VQ > 0
    Тренд восходящий - ставится зелёный сигнальный указатель
  • Иначе
    Тренд нисходящий - ставится красный сигнальный указатель

где:

  • Если (Abs(VQnew) < Filter
    VQ = PrevVQ
  • Иначе
    VQ = VQnew

VQnew = Abs(((Close - C2) / Max + (Close - Open) / (High - Low)) * 0.5) * ((Close - C2 + (Close - Open)) * 0.5)

Max = Maximum(High - Low, Maximum(High - C2, C2 - Low))

Open = MA(Open, Period, Method)
High = MA(High, Period, Method)
Low = MA(Low, Period, Method)
Close = MA(Close, Period, Method)

C2 = Close Smoothing баров назад



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