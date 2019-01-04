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VZO - MetaTrader 5脚本

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VZO.mq5 (13.35 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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交易量区域振荡指标 (Volume Zone Oscillator，VZO) 指示了 相对于每个柱上价格改变方向的交易量。

它有五个输入参数:

  • Period - 计算周期数
  • Extreme overbought - 极限超买水平
  • Overbought - 超买水平
  • Oversold - 超卖水平
  • Extreme oversold - 极限超卖水平

计算:

VZO = (AvgVP / AvgVol) * 100.0

其中:

AvgVol = EMA(Volume, Period)
AvgVP = EMA(VP, Period)

  • 如果 Close > PrevClose
    VP = Volume
  • 否则
    VP = -Volume

Volume - tick volume

振荡指标值等于或者大于40表示多头积聚， 等于或者低于 -40 表示空头积聚。 0 和 +/- 20 表示整理或者位置接近支撑/阻力水平。
当 VZO 接近 +/- 60 时, 我们应当接近多头/空头的终点了。 如果这种变化已经与长线趋势方向相反，出现反转的概率很高。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22717

RJTX_Matches_Smoothed_Alert_xx RJTX_Matches_Smoothed_Alert_xx

RJTX_Matches_Smoothed_Alert 指标含有提醒、电子邮件和推送通知输入变量可以替换显示的指标符号

RJTX_Matches_Smoothed_Alert RJTX_Matches_Smoothed_Alert

包含了提醒、电子邮件和推送通知的 RJTX_Matches_Smoothed 指标

NRTR_Revers NRTR_Revers

这个EA交易是基于 iATR (平均真实范围, ATR) 指标的。

CandleMidPoint CandleMidPoint

烛形中点指标