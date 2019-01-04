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交易量区域振荡指标 (Volume Zone Oscillator，VZO) 指示了 相对于每个柱上价格改变方向的交易量。
它有五个输入参数:
- Period - 计算周期数
- Extreme overbought - 极限超买水平
- Overbought - 超买水平
- Oversold - 超卖水平
- Extreme oversold - 极限超卖水平
计算:
VZO = (AvgVP / AvgVol) * 100.0
其中:
AvgVol = EMA(Volume, Period)
AvgVP = EMA(VP, Period)
- 如果 Close > PrevClose
VP = Volume
- 否则
VP = -Volume
Volume - tick volume
振荡指标值等于或者大于40表示多头积聚， 等于或者低于 -40 表示空头积聚。 0 和 +/- 20 表示整理或者位置接近支撑/阻力水平。
当 VZO 接近 +/- 60 时, 我们应当接近多头/空头的终点了。 如果这种变化已经与长线趋势方向相反，出现反转的概率很高。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22717
RJTX_Matches_Smoothed_Alert_xx
RJTX_Matches_Smoothed_Alert 指标含有提醒、电子邮件和推送通知输入变量可以替换显示的指标符号RJTX_Matches_Smoothed_Alert
包含了提醒、电子邮件和推送通知的 RJTX_Matches_Smoothed 指标
NRTR_Revers
这个EA交易是基于 iATR (平均真实范围, ATR) 指标的。CandleMidPoint
烛形中点指标