交易量区域振荡指标 (Volume Zone Oscillator，VZO) 指示了 相对于每个柱上价格改变方向的交易量。

它有五个输入参数:

振荡指标值等于或者大于40表示多头积聚， 等于或者低于 -40 表示空头积聚。 0 和 +/- 20 表示整理或者位置接近支撑/阻力水平。

当 VZO 接近 +/- 60 时, 我们应当接近多头/空头的终点了。 如果这种变化已经与长线趋势方向相反，出现反转的概率很高。