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HLCrossSigForWPR_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор HLCrossSigForWPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов HLCrossSigForWPR.ex5.
Рис.1. Индикатор HLCrossSigForWPR_HTF
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Используются индикаторы iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и два iMA (Moving Average, MA).
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