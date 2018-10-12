Используются индикаторы iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и два iMA (Moving Average, MA).

Индикатор RJTX_Matches_Smoothed с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон

Индикатор RJTX_Matches_Smoothed_Alert с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон, в котором через входные переменные можно производить замену отображаемых символов индикатора