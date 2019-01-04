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指标

RJTX_Matches_Smoothed_Alert_xx - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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实际作者:

Rafael Jimenez Tocino

RJTX_Matches_Smoothed_Alert 指标含有提醒、电子邮件和推送通知。输入变量可以替换显示的指标符号

input uint SellSymb=171;                  // 卖出符号
input uint BuySymb=171;                   // 买入符号

如需替换最后两个输入参数，使用 Wingdings 字体符号 表格。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。

本指标最初是使用MQL4语言编写，最初是在2015年12月23日发布在代码库中。

图 1. RJTX_Matches_Smoothed_Alert_xx 指标

图 1. RJTX_Matches_Smoothed_Alert_xx 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22713

RJTX_Matches_Smoothed_Alert RJTX_Matches_Smoothed_Alert

包含了提醒、电子邮件和推送通知的 RJTX_Matches_Smoothed 指标

HLCrossSigForWPR_HTF HLCrossSigForWPR_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 HLCrossSigForWPR 指标

VZO VZO

VZO 指标

NRTR_Revers NRTR_Revers

这个EA交易是基于 iATR (平均真实范围, ATR) 指标的。