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RJTX_Matches_Smoothed_Alert_xx - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
实际作者:
Rafael Jimenez Tocino
RJTX_Matches_Smoothed_Alert 指标含有提醒、电子邮件和推送通知。输入变量可以替换显示的指标符号
input uint SellSymb=171; // 卖出符号 input uint BuySymb=171; // 买入符号
如需替换最后两个输入参数，使用 Wingdings 字体符号 表格。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。
本指标最初是使用MQL4语言编写，最初是在2015年12月23日发布在代码库中。
图 1. RJTX_Matches_Smoothed_Alert_xx 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22713
RJTX_Matches_Smoothed_Alert
包含了提醒、电子邮件和推送通知的 RJTX_Matches_Smoothed 指标HLCrossSigForWPR_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 HLCrossSigForWPR 指标
VZO
VZO 指标NRTR_Revers
这个EA交易是基于 iATR (平均真实范围, ATR) 指标的。