实际作者:

Rafael Jimenez Tocino

RJTX_Matches_Smoothed_Alert 指标含有提醒、电子邮件和推送通知。输入变量可以替换显示的指标符号

input uint SellSymb= 171 ; input uint BuySymb= 171 ;

如需替换最后两个输入参数，使用 Wingdings 字体符号 表格。



本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。

本指标最初是使用MQL4语言编写，最初是在2015年12月23日发布在代码库中。





图 1. RJTX_Matches_Smoothed_Alert_xx 指标