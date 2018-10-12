Расчёт:

SVRSI = ((Pow(2.71828183,2 * ZeroLagEMA)-1.0) / (Pow(2.71828183,2 * ZeroLagEMA)+1.0) + 1.0) * 50.0

где:

ZeroLagEMA = SmMA1 + (SmMA1 - SmMA2)

SmMA1 = EMA(RSI, MA period)

SmMA2 = EMA(SmMA1, MA period)

RSI = 0.1 * (TmpRSI - 50.0)

TmpRSI = RSI(RMA, RSI period)

RMA = Rainbow Moving Average(SVRMA period)