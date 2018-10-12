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Sylvain_Vervoort_RSI_inverse_fisher_transform - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Sylvain Vervoort RSI inverse fisher transform - RSI Сильвена Верворта с обратным преобразованием Фишера, построенный на скользящей средней Сильвена Верворта Rainbow Moving Average
Имеет пять настраиваемых параметров:
- SVRMA period - период расчёта Rainbow Moving Average
- RSI period - период расчёта RSI
- MA period - период сглаживания
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
Расчёт:
SVRSI = ((Pow(2.71828183,2 * ZeroLagEMA)-1.0) / (Pow(2.71828183,2 * ZeroLagEMA)+1.0) + 1.0) * 50.0
где:
ZeroLagEMA = SmMA1 + (SmMA1 - SmMA2)
SmMA1 = EMA(RSI, MA period)
SmMA2 = EMA(SmMA1, MA period)
RSI = 0.1 * (TmpRSI - 50.0)
TmpRSI = RSI(RMA, RSI period)
RMA = Rainbow Moving Average(SVRMA period)
Наличие в терминале индикатора Rainbow Moving Average не требуется - рассчитывается самостоятельно
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