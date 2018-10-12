CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Sylvain_Vervoort_RSI_inverse_fisher_transform - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1622
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Sylvain Vervoort RSI inverse fisher transform - RSI Сильвена Верворта с обратным преобразованием Фишера, построенный на скользящей средней Сильвена Верворта Rainbow Moving Average

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • SVRMA period - период расчёта Rainbow Moving Average
  • RSI period - период расчёта RSI
  • MA period - период сглаживания
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности

Расчёт:

SVRSI = ((Pow(2.71828183,2 * ZeroLagEMA)-1.0) / (Pow(2.71828183,2 * ZeroLagEMA)+1.0) + 1.0) * 50.0

где:

ZeroLagEMA = SmMA1 + (SmMA1 - SmMA2)

SmMA1 = EMA(RSI, MA period)
SmMA2 = EMA(SmMA1, MA period)

RSI = 0.1 * (TmpRSI - 50.0)
TmpRSI = RSI(RMA, RSI period)

RMA = Rainbow Moving Average(SVRMA period)

Наличие в терминале индикатора Rainbow Moving Average не требуется - рассчитывается самостоятельно

Volatility_Quality_Index Volatility_Quality_Index

Индикатор Volatility Quality Index

Price_Momentum_Oscillator Price_Momentum_Oscillator

Индикатор Price Momentum Oscillator

Sylvain_Vervoort_rainbow_moving_average Sylvain_Vervoort_rainbow_moving_average

Индикатор Sylvain Vervoort rainbow moving average

Simple_Slope Simple_Slope

Индикатор Simple slope