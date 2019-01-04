请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Price_Momentum_Oscillator - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2304
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
价格动量振荡指标显示了价格的动量。 它是基于一个双重平滑的价格变化率 (ROC)。
本指标有三个输入参数:
- Period one - 首要平滑周期数
- Period two - 次级平滑周期数
- Signal period - 信号线平滑周期数
计算:
PMO = Smoothing2
Signal = AvgPMO
其中:
Smoothing1 = (Raw1 - PrevSmoothing1) * sm1+PrevSmoothing1
Smoothing2 = (Raw2 - PrevSmoothing2) * sm2+PrevSmoothing2
Raw1 = (((Close / PrevClose) * 100.0) - 100.0)
Raw2 = 10.0 * Smoothing1
sm1 =2.0/Period one
sm2 = 2.0/Period two
AvgPMO = EMA(PMO, Signal period)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22709
Extreme EA
这个EA交易使用了 iCCI (商品通道指数, CCI) 和两个 iMA (移动平均, MA) 指标。Volatility_Quality_Index
波动性质量指数指标
BestInterval
这个开发库用于计算最佳的交易时间段。HLCrossSigForWPR_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 HLCrossSigForWPR 指标