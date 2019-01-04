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Price_Momentum_Oscillator - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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等级:
(14)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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价格动量振荡指标显示了价格的动量。 它是基于一个双重平滑的价格变化率 (ROC)。

本指标有三个输入参数:

  • Period one - 首要平滑周期数
  • Period two - 次级平滑周期数
  • Signal period - 信号线平滑周期数

计算:

PMO = Smoothing2

Signal = AvgPMO

其中:

Smoothing1 = (Raw1 - PrevSmoothing1) * sm1+PrevSmoothing1
Smoothing2 = (Raw2 - PrevSmoothing2) * sm2+PrevSmoothing2

Raw1 = (((Close / PrevClose) * 100.0) - 100.0)
Raw2 = 10.0 * Smoothing1

sm1 =2.0/Period one
sm2 = 2.0/Period two

AvgPMO = EMA(PMO, Signal period)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22709

Extreme EA Extreme EA

这个EA交易使用了 iCCI (商品通道指数, CCI) 和两个 iMA (移动平均, MA) 指标。

Volatility_Quality_Index Volatility_Quality_Index

波动性质量指数指标

BestInterval BestInterval

这个开发库用于计算最佳的交易时间段。

HLCrossSigForWPR_HTF HLCrossSigForWPR_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 HLCrossSigForWPR 指标