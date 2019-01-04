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Volatility_Quality_Index - MetaTrader 5脚本
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波动性指数跟随趋势信号指标显示了上升和下降的趋势段。
它有四个输入参数:
- Period - 计算周期数
- Method - 计算方法
- Smoothing - 平滑周期数
- Filter - 过滤器大小
计算:
- 如果 VQ > 0
趋势是牛势 - 就设置绿色信号指针
- 否则趋势是熊势 - 设置红色信号指针
其中:
- If (Abs(VQnew) < Filter
VQ = PrevVQ
- 否则VQ = VQnew
VQnew = Abs(((Close - C2) / Max + (Close - Open) / (High - Low)) * 0.5) * ((Close - C2 + (Close - Open)) * 0.5)
Max = Maximum(High - Low, Maximum(High - C2, C2 - Low))
Open = MA(Open, Period, Method)
High = MA(High, Period, Method)
Low = MA(Low, Period, Method)
Close = MA(Close, Period, Method)
C2 = Close Smoothing bars 个柱之前
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22699
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