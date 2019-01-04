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Volatility_Quality_Index - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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显示:
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等级:
(20)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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波动性指数跟随趋势信号指标显示了上升和下降的趋势段。

它有四个输入参数:

  • Period - 计算周期数
  • Method - 计算方法
  • Smoothing - 平滑周期数
  • Filter - 过滤器大小

计算:

  • 如果 VQ > 0
    趋势是牛势 - 就设置绿色信号指针
  • 否则趋势是熊势 - 设置红色信号指针

其中:

  • If (Abs(VQnew) < Filter
    VQ = PrevVQ
  • 否则VQ = VQnew

VQnew = Abs(((Close - C2) / Max + (Close - Open) / (High - Low)) * 0.5) * ((Close - C2 + (Close - Open)) * 0.5)

Max = Maximum(High - Low, Maximum(High - C2, C2 - Low))

Open = MA(Open, Period, Method)
High = MA(High, Period, Method)
Low = MA(Low, Period, Method)
Close = MA(Close, Period, Method)

C2 = Close Smoothing bars 个柱之前



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22699

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