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Индикаторы

Sylvain_Vervoort_rainbow_moving_average - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1630
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Скользящая средняя Сильвена Верворта Rainbow Moving Average

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчёта

Расчёт:

SVRMA = Value / 20.0

где:

Value = 5.0 * MA1 + 4.0 * MA2 + 3.0 * MA3 + 2.0 * MA4 + MA5 + MA6 + MA7 + MA8 + MA9 + MA10

MA1 = SMA(Close,Period)
MA2 = LWMA(MA1, Period)
MA3 = LWMA(MA2, Period)
MA4 = LWMA(MA3, Period)
MA5 = LWMA(MA4, Period)
MA6 = LWMA(MA5, Period)
MA7 = LWMA(MA6, Period)
MA8 = LWMA(MA7, Period)
MA9 = LWMA(MA8, Period)
MA10= LWMA(MA9, Period)


Sylvain_Vervoort_RSI_inverse_fisher_transform Sylvain_Vervoort_RSI_inverse_fisher_transform

Индикатор Sylvain Vervoort RSI inverse fisher transform

Volatility_Quality_Index Volatility_Quality_Index

Индикатор Volatility Quality Index

Simple_Slope Simple_Slope

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POGO POGO

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