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Simple_Slope - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Simple slope - простой осциллятор направления цены. Хорошо удаляет трендовую составляющую из ценовых движений.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчёта
Расчёт:
SS = (Close - Close[Period]) / Period
Sylvain_Vervoort_rainbow_moving_average
Индикатор Sylvain Vervoort rainbow moving averageSylvain_Vervoort_RSI_inverse_fisher_transform
Индикатор Sylvain Vervoort RSI inverse fisher transform