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Индикаторы

Simple_Slope - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1512
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Simple slope - простой осциллятор направления цены. Хорошо удаляет трендовую составляющую из ценовых движений.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчёта

Расчёт:

SS = (Close - Close[Period]) / Period

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