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Sylvain_Vervoort_RSI_inverse_fisher_transform - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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Sylvain Vervoort RSI 反向费舍尔变换指标是 Sylvain Vervoort 的 RSI 加上基于彩虹移动平均的反向费舍尔变换。

它有五个输入参数:

  • SVRMA period - 彩虹移动平均计算周期数
  • RSI period - RSI 计算周期数
  • MA period - 平滑周期数
  • Overbought - 超买水平
  • Oversold - 超卖水平

计算:

SVRSI = ((Pow(2.71828183,2 * ZeroLagEMA)-1.0) / (Pow(2.71828183,2 * ZeroLagEMA)+1.0) + 1.0) * 50.0

其中:

ZeroLagEMA = SmMA1 + (SmMA1 - SmMA2)

SmMA1 = EMA(RSI, MA period)
SmMA2 = EMA(SmMA1, MA period)

RSI = 0.1 * (TmpRSI - 50.0)
TmpRSI = RSI(RMA, RSI period)

RMA = Rainbow Moving Average(SVRMA period)

不需要带有彩虹移动平均指标 - 它是独立计算的。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22698

Sylvain_Vervoort_rainbow_moving_average Sylvain_Vervoort_rainbow_moving_average

Sylvain Vervoort 彩虹移动平均指标

Simple_Slope Simple_Slope

简单斜坡指标

Volatility_Quality_Index Volatility_Quality_Index

波动性质量指数指标

Extreme EA Extreme EA

这个EA交易使用了 iCCI (商品通道指数, CCI) 和两个 iMA (移动平均, MA) 指标。