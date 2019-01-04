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Sylvain_Vervoort_RSI_inverse_fisher_transform - MetaTrader 5脚本
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Sylvain Vervoort RSI 反向费舍尔变换指标是 Sylvain Vervoort 的 RSI 加上基于彩虹移动平均的反向费舍尔变换。
它有五个输入参数:
- SVRMA period - 彩虹移动平均计算周期数
- RSI period - RSI 计算周期数
- MA period - 平滑周期数
- Overbought - 超买水平
- Oversold - 超卖水平
计算:
SVRSI = ((Pow(2.71828183,2 * ZeroLagEMA)-1.0) / (Pow(2.71828183,2 * ZeroLagEMA)+1.0) + 1.0) * 50.0
其中:
ZeroLagEMA = SmMA1 + (SmMA1 - SmMA2)
SmMA1 = EMA(RSI, MA period)
SmMA2 = EMA(SmMA1, MA period)
RSI = 0.1 * (TmpRSI - 50.0)
TmpRSI = RSI(RMA, RSI period)
RMA = Rainbow Moving Average(SVRMA period)
不需要带有彩虹移动平均指标 - 它是独立计算的。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22698
Sylvain_Vervoort_rainbow_moving_average
Sylvain Vervoort 彩虹移动平均指标Simple_Slope
简单斜坡指标
Volatility_Quality_Index
波动性质量指数指标Extreme EA
这个EA交易使用了 iCCI (商品通道指数, CCI) 和两个 iMA (移动平均, MA) 指标。