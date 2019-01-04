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Sylvain_Vervoort_rainbow_moving_average - MetaTrader 5脚本
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Sylvain Vervoort 的彩虹移动平均指标
它有一个可以配置的参数:
- Period - 计算周期数
计算:
SVRMA = Value / 20.0
其中:
Value = 5.0 * MA1 + 4.0 * MA2 + 3.0 * MA3 + 2.0 * MA4 + MA5 + MA6 + MA7 + MA8 + MA9 + MA10
MA1 = SMA(Close,Period)
MA2 = LWMA(MA1, Period)
MA3 = LWMA(MA2, Period)
MA4 = LWMA(MA3, Period)
MA5 = LWMA(MA4, Period)
MA6 = LWMA(MA5, Period)
MA7 = LWMA(MA6, Period)
MA8 = LWMA(MA7, Period)
MA9 = LWMA(MA8, Period)
MA10= LWMA(MA9, Period)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22696
Simple_Slope
简单斜坡指标POGO
POGO 指标
Sylvain_Vervoort_RSI_inverse_fisher_transform
Sylvain Vervoort RSI 反向费舍尔变换指标Volatility_Quality_Index
波动性质量指数指标