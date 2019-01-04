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Sylvain_Vervoort_rainbow_moving_average - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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显示:
1638
等级:
(13)
已发布:
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Sylvain Vervoort 的彩虹移动平均指标

它有一个可以配置的参数:

  • Period - 计算周期数

计算:

SVRMA = Value / 20.0

其中:

Value = 5.0 * MA1 + 4.0 * MA2 + 3.0 * MA3 + 2.0 * MA4 + MA5 + MA6 + MA7 + MA8 + MA9 + MA10

MA1 = SMA(Close,Period)
MA2 = LWMA(MA1, Period)
MA3 = LWMA(MA2, Period)
MA4 = LWMA(MA3, Period)
MA5 = LWMA(MA4, Period)
MA6 = LWMA(MA5, Period)
MA7 = LWMA(MA6, Period)
MA8 = LWMA(MA7, Period)
MA9 = LWMA(MA8, Period)
MA10= LWMA(MA9, Period)


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22696

Simple_Slope Simple_Slope

简单斜坡指标

POGO POGO

POGO 指标

Sylvain_Vervoort_RSI_inverse_fisher_transform Sylvain_Vervoort_RSI_inverse_fisher_transform

Sylvain Vervoort RSI 反向费舍尔变换指标

Volatility_Quality_Index Volatility_Quality_Index

波动性质量指数指标