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POGO - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор POGO - отображает средний размер баров за заданный период.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Method -метод расчёта
Расчёт:
POGO = AvgRAW
где:
RAW = Open - Close
AvgRAW = MA(RAW, Period, Method)
Simple_Slope
Индикатор Simple slopeSylvain_Vervoort_rainbow_moving_average
Индикатор Sylvain Vervoort rainbow moving average