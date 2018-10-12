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Индикаторы

POGO - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1733
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор POGO - отображает средний размер баров за заданный период.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Method  -метод расчёта

Расчёт:

POGO = AvgRAW

где:

RAW = Open - Close

AvgRAW = MA(RAW, Period, Method)

Simple_Slope Simple_Slope

Индикатор Simple slope

Sylvain_Vervoort_rainbow_moving_average Sylvain_Vervoort_rainbow_moving_average

Индикатор Sylvain Vervoort rainbow moving average

MA_Of_CCI MA_Of_CCI

Индикатор MA of CCI

RSI_MA RSI_MA

Индикатор RSI MA