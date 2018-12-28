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Sylvain_Vervoort_rainbow_moving_average - indicator for MetaTrader 5
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Sylvain Vervoort Rainbow Moving Average
It has one adjustable parameter:
- Period - calculation period
Calculations:
SVRMA = Value / 20.0
where:
Value = 5.0 * MA1 + 4.0 * MA2 + 3.0 * MA3 + 2.0 * MA4 + MA5 + MA6 + MA7 + MA8 + MA9 + MA10
MA1 = SMA(Close,Period)
MA2 = LWMA(MA1, Period)
MA3 = LWMA(MA2, Period)
MA4 = LWMA(MA3, Period)
MA5 = LWMA(MA4, Period)
MA6 = LWMA(MA5, Period)
MA7 = LWMA(MA6, Period)
MA8 = LWMA(MA7, Period)
MA9 = LWMA(MA8, Period)
MA10= LWMA(MA9, Period)
Translated from Russian by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/ru/code/22696
Sylvain_Vervoort_RSI_inverse_fisher_transform
Indicator Sylvain Vervoort RSI inverse fisher transformVolatility_Quality_Index
Indicator Volatility Quality Index
Simple_Slope
Indicator Simple slopePOGO
Indicator POGO