Sylvain Vervoort Rainbow Moving Average

Calculations:

where:

Value = 5.0 * MA1 + 4.0 * MA2 + 3.0 * MA3 + 2.0 * MA4 + MA5 + MA6 + MA7 + MA8 + MA9 + MA10

MA1 = SMA(Close,Period)

MA2 = LWMA(MA1, Period)

MA3 = LWMA(MA2, Period)

MA4 = LWMA(MA3, Period)

MA5 = LWMA(MA4, Period)

MA6 = LWMA(MA5, Period)

MA7 = LWMA(MA6, Period)

MA8 = LWMA(MA7, Period)

MA9 = LWMA(MA8, Period)

MA10= LWMA(MA9, Period)