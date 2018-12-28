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Indicators

Sylvain_Vervoort_rainbow_moving_average - indicator for MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 codes 16 topics 187 comments
| English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Views:
6103
Rating:
(13)
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Sylvain Vervoort Rainbow Moving Average

It has one adjustable parameter:

  • Period - calculation period

Calculations:

SVRMA = Value / 20.0

where:

Value = 5.0 * MA1 + 4.0 * MA2 + 3.0 * MA3 + 2.0 * MA4 + MA5 + MA6 + MA7 + MA8 + MA9 + MA10

MA1 = SMA(Close,Period)
MA2 = LWMA(MA1, Period)
MA3 = LWMA(MA2, Period)
MA4 = LWMA(MA3, Period)
MA5 = LWMA(MA4, Period)
MA6 = LWMA(MA5, Period)
MA7 = LWMA(MA6, Period)
MA8 = LWMA(MA7, Period)
MA9 = LWMA(MA8, Period)
MA10= LWMA(MA9, Period)


Translated from Russian by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/ru/code/22696

Sylvain_Vervoort_RSI_inverse_fisher_transform Sylvain_Vervoort_RSI_inverse_fisher_transform

Indicator Sylvain Vervoort RSI inverse fisher transform

Volatility_Quality_Index Volatility_Quality_Index

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