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Simple_Slope - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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2054
等级:
(12)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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简单斜坡振荡指标是一个简单的价格方向振荡指标，它从价格变化中删除了趋势组成部分。

它有一个可以配置的参数:

  • Period - 计算周期数

计算:

SS = (Close - Close[Period]) / Period

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22695

POGO POGO

POGO 指标

Peceptron_Mult Peceptron_Mult

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