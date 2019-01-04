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简单斜坡振荡指标是一个简单的价格方向振荡指标，它从价格变化中删除了趋势组成部分。
它有一个可以配置的参数:
- Period - 计算周期数
计算:
SS = (Close - Close[Period]) / Period
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22695
POGO
POGO 指标Peceptron_Mult
多交易品种EA交易。工作算法是一种感知器 (简单神经网络)。这个EA交易使用了 iAC (加速/减速，加速/减速振荡指标, AC) 指标。
Sylvain_Vervoort_rainbow_moving_average
Sylvain Vervoort 彩虹移动平均指标Sylvain_Vervoort_RSI_inverse_fisher_transform
Sylvain Vervoort RSI 反向费舍尔变换指标