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MA_Of_CCI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор MA of CCI - стандартный осциллятор Commodity Channel Index (CCI) и сигнальная линия - Moving Average, построенная по данным CCI
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- CCI period - период расчёта CCI
- CCI applied price - цена расчёта CCI
- MA period - период расчёта сглаживающей MA
- MA method - метод расчёта сглаживающей MA
Расчёт:
CCI = CCI(CCI applied price, CCI period)
MA = MA(CCI, MA period, MA method)
POGO
Индикатор POGOSimple_Slope
Индикатор Simple slope
RSI_MA
Индикатор RSI MAMirror_RSI
Индикатор Mirror RSI