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Индикаторы

MA_Of_CCI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1621
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор MA of CCI - стандартный осциллятор Commodity Channel Index (CCI) и сигнальная линия - Moving Average, построенная по данным CCI

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • CCI period - период расчёта CCI
  • CCI applied price - цена расчёта CCI
  • MA period - период расчёта сглаживающей MA
  • MA method - метод расчёта сглаживающей MA

Расчёт:

CCI = CCI(CCI applied price, CCI period)

MA = MA(CCI, MA period, MA method)

POGO POGO

Индикатор POGO

Simple_Slope Simple_Slope

Индикатор Simple slope

RSI_MA RSI_MA

Индикатор RSI MA

Mirror_RSI Mirror_RSI

Индикатор Mirror RSI