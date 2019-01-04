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POGO - MetaTrader 5脚本

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MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

POGO 振荡指标显示了指定时间段内的柱形平均大小。

它有两个可以配置的参数:

  • Period - 计算周期数
  • Method  - 计算方法

计算:

POGO = AvgRAW

其中:

RAW = Open - Close

AvgRAW = MA(RAW, Period, Method)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22694

Peceptron_Mult Peceptron_Mult

多交易品种EA交易。工作算法是一种感知器 (简单神经网络)。这个EA交易使用了 iAC (加速/减速，加速/减速振荡指标, AC) 指标。

MA_Of_CCI MA_Of_CCI

MA of CCI 指标

Simple_Slope Simple_Slope

简单斜坡指标

Sylvain_Vervoort_rainbow_moving_average Sylvain_Vervoort_rainbow_moving_average

Sylvain Vervoort 彩虹移动平均指标