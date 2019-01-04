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POGO 振荡指标显示了指定时间段内的柱形平均大小。
它有两个可以配置的参数:
- Period - 计算周期数
- Method - 计算方法
计算:
POGO = AvgRAW
其中:
RAW = Open - Close
AvgRAW = MA(RAW, Period, Method)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22694
Peceptron_Mult
多交易品种EA交易。工作算法是一种感知器 (简单神经网络)。这个EA交易使用了 iAC (加速/减速，加速/减速振荡指标, AC) 指标。MA_Of_CCI
MA of CCI 指标
Simple_Slope
简单斜坡指标Sylvain_Vervoort_rainbow_moving_average
Sylvain Vervoort 彩虹移动平均指标