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RSI_MA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор RSI MA - простой сглаженный RSI
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- RSI period - период расчёта RSI
- RSI applied price - цена расчёта RSI
- Smoothing period - период сглаживания
- Smoothing method - метод сглаживания
Расчёт:
RSIMA = MA(RSI, Smoothing period, Smoothing method)
где
RSI = RSI(RSI applied price, RSI period)
Mirror_RSI
Индикатор Mirror RSINRTR_Revers
Советник по индикатору iATR (Average True Range, ATR)