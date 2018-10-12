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Индикаторы

RSI_MA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1835
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор RSI MA - простой сглаженный RSI

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • RSI period - период расчёта RSI
  • RSI applied price - цена расчёта RSI
  • Smoothing period - период сглаживания
  • Smoothing method - метод сглаживания

Расчёт:

RSIMA = MA(RSI, Smoothing period, Smoothing method)

где

RSI = RSI(RSI applied price, RSI period)

MA_Of_CCI MA_Of_CCI

Индикатор MA of CCI

POGO POGO

Индикатор POGO

Mirror_RSI Mirror_RSI

Индикатор Mirror RSI

NRTR_Revers NRTR_Revers

Советник по индикатору iATR (Average True Range, ATR)