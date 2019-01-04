请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MA of CCI 振荡指标是一个标准的商品通道指数 (CCI) 和信号线 - 基于CCI数据的移动平均
它有四个输入参数:
- CCI period - CCI 计算周期数
- CCI applied price - CCI 计算的价格
- MA period - 平滑 MA 计算周期数
- MA method - 平滑 MA 计算方法
计算:
CCI = CCI(CCI applied price, CCI period)
MA = MA(CCI, MA period, MA method)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22692
Heiken_Ashi_Smoothed_Trend_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 Heiken_Ashi_Smoothed_Trend 指标i-KlPrice_Vol
i-KlPrice 振荡指标, 使用了交易量
Peceptron_Mult
多交易品种EA交易。工作算法是一种感知器 (简单神经网络)。这个EA交易使用了 iAC (加速/减速，加速/减速振荡指标, AC) 指标。POGO
POGO 指标