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MA_Of_CCI - MetaTrader 5脚本

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MA of CCI 振荡指标是一个标准的商品通道指数 (CCI) 和信号线 - 基于CCI数据的移动平均

它有四个输入参数:

  • CCI period - CCI 计算周期数
  • CCI applied price - CCI 计算的价格
  • MA period - 平滑 MA 计算周期数
  • MA method - 平滑 MA 计算方法

计算:

CCI = CCI(CCI applied price, CCI period)

MA = MA(CCI, MA period, MA method)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22692

Heiken_Ashi_Smoothed_Trend_HTF Heiken_Ashi_Smoothed_Trend_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 Heiken_Ashi_Smoothed_Trend 指标

i-KlPrice_Vol i-KlPrice_Vol

i-KlPrice 振荡指标, 使用了交易量

Peceptron_Mult Peceptron_Mult

多交易品种EA交易。工作算法是一种感知器 (简单神经网络)。这个EA交易使用了 iAC (加速/减速，加速/减速振荡指标, AC) 指标。

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