MA of CCI 振荡指标是一个标准的商品通道指数 (CCI) 和信号线 - 基于CCI数据的移动平均

它有四个输入参数:

CCI period - CCI 计算周期数

- CCI 计算周期数 CCI applied price - CCI 计算的价格

- CCI 计算的价格 MA period - 平滑 MA 计算周期数

- 平滑 MA 计算周期数 MA method - 平滑 MA 计算方法