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Индикаторы

Mirror_RSI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1865
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(12)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Mirror RSI отображает прямую и обратную разницы двух RSI и сигнальную линию.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

  • First RSI period - период расчёта первого RSI
  • First RSI applied price - цена расчёта первого RSI
  • Second RSI period - период расчёта второго RSI
  • Second RSI applied price - цена расчёта второго RSI
  • Signal period - период расчёта сигнальной линии
  • Signal method - метод расчёта сигнальной линии

Расчёт:

Ascending = RSI1 - RSI2
Descending = RSI2 - RSI1
Signal = AvgRSI

где:

RSI1 = RSI(First RSI applied price, First RSI period)
RSI2 = RSI(Second RSI applied price, Second RSI period)
AvgRSI = MA(RSI1, Signal period, Signal method)


RSI_MA RSI_MA

Индикатор RSI MA

MA_Of_CCI MA_Of_CCI

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NRTR_Revers NRTR_Revers

Советник по индикатору iATR (Average True Range, ATR)

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Отображение двух индикаторов ATR с разными периодами усреднения в одном окне.