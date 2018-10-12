Индикатор-осциллятор Mirror RSI отображает прямую и обратную разницы двух RSI и сигнальную линию.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

First RSI period - период расчёта первого RSI

- период расчёта первого RSI First RSI applied price - цена расчёта первого RSI

- цена расчёта первого RSI Second RSI period - период расчёта второго RSI

- период расчёта второго RSI Second RSI applied price - цена расчёта второго RSI

- цена расчёта второго RSI Signal period - период расчёта сигнальной линии

- период расчёта сигнальной линии Signal method - метод расчёта сигнальной линии