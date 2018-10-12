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Mirror_RSI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Mirror RSI отображает прямую и обратную разницы двух RSI и сигнальную линию.
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- First RSI period - период расчёта первого RSI
- First RSI applied price - цена расчёта первого RSI
- Second RSI period - период расчёта второго RSI
- Second RSI applied price - цена расчёта второго RSI
- Signal period - период расчёта сигнальной линии
- Signal method - метод расчёта сигнальной линии
Расчёт:
Ascending = RSI1 - RSI2
Descending = RSI2 - RSI1
Signal = AvgRSI
где:
RSI1 = RSI(First RSI applied price, First RSI period)
RSI2 = RSI(Second RSI applied price, Second RSI period)
AvgRSI = MA(RSI1, Signal period, Signal method)
NRTR_Revers
Советник по индикатору iATR (Average True Range, ATR)ATR Dual
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