Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Heiken_Ashi_Smoothed_Trend_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1563
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_Trend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Heiken_Ashi_Smoothed_Trend.ex5.
Рис.1. Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_Trend_HTF
i-KlPrice_Vol
Осциллятор i-KlPrice с использованием объемовFineTuningMACandle
Индикатор FineTuningMA в свечном виде
Peceptron_Mult
Мультисимвольный советник. Рабочий аглоритм - персептрон (простая нейронная сеть). Использует индикатор iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC).Extreme EA
Используются индикаторы iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и два iMA (Moving Average, MA).