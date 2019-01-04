使用了交易量的 i-KlPrice 振荡指标.

计算公式:

KlPrice_Vol = KlPrice * Volume

因为指标已经对结果进行了平滑, 在平滑之前已经另外与交易量相乘,



因为非常容易理解的原因，对于这个修改过的指标应当考虑到额外的平滑、使用相同的公式重新计算超买和超卖水平。在最终版本中，这些水平不再是永久不变的，使用了两个适当的指示突破水平。

input int HighLevel2=+ 150 ; input int HighLevel1=+ 20 ; input int LowLevel1=- 20 ; input int LowLevel2=- 150 ;

在指标的输入参数中，这些水平表现为源指标的水平再乘以交易量，然后在每个指标分时进行平滑。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。





