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i-KlPrice_Vol - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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i-KlPrice_Vol.mq5 (29.02 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

使用了交易量的 i-KlPrice 振荡指标.

计算公式:

KlPrice_Vol = KlPrice  * Volume

因为指标已经对结果进行了平滑, 在平滑之前已经另外与交易量相乘,

因为非常容易理解的原因，对于这个修改过的指标应当考虑到额外的平滑、使用相同的公式重新计算超买和超卖水平。在最终版本中，这些水平不再是永久不变的，使用了两个适当的指示突破水平。

input int                 HighLevel2=+150;          //超买水平 2
input int                 HighLevel1=+20;           //超买水平 1
input int                 LowLevel1=-20;            //超卖水平 1
input int                 LowLevel2=-150;           //超卖水平 2

在指标的输入参数中，这些水平表现为源指标的水平再乘以交易量，然后在每个指标分时进行平滑。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。

图 1. i-KlPrice_Vol 指标


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22688

RSI_MA RSI_MA

RSI MA 指标

Mirror_RSI Mirror_RSI

Mirror RSI 指标

Heiken_Ashi_Smoothed_Trend_HTF Heiken_Ashi_Smoothed_Trend_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 Heiken_Ashi_Smoothed_Trend 指标

MA_Of_CCI MA_Of_CCI

MA of CCI 指标