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使用了交易量的 i-KlPrice 振荡指标.
计算公式:
KlPrice_Vol = KlPrice * Volume
因为指标已经对结果进行了平滑, 在平滑之前已经另外与交易量相乘,
因为非常容易理解的原因，对于这个修改过的指标应当考虑到额外的平滑、使用相同的公式重新计算超买和超卖水平。在最终版本中，这些水平不再是永久不变的，使用了两个适当的指示突破水平。
input int HighLevel2=+150; //超买水平 2 input int HighLevel1=+20; //超买水平 1 input int LowLevel1=-20; //超卖水平 1 input int LowLevel2=-150; //超卖水平 2
在指标的输入参数中，这些水平表现为源指标的水平再乘以交易量，然后在每个指标分时进行平滑。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22688
RSI_MA
RSI MA 指标Mirror_RSI
Mirror RSI 指标
Heiken_Ashi_Smoothed_Trend_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 Heiken_Ashi_Smoothed_Trend 指标MA_Of_CCI
MA of CCI 指标