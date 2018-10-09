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Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с фоновым цветовым заполнением и средней линией коридора Hans_Indicator с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой расширения сформированного коридора с увеличенным до тридцати одного количества ценовых уровней. Добавлен входной параметр, позволяющий отодвигать ценовую сетку от центра канала при больших изменениях цены финансового актива.
input uint Slip=0; // Смещение координатной сетки по вертикали на PipsForEntryStep от середины канала
При первом старте индикатора в его настройках на вкладке Цвета для изменения доступны параметры визуального отображения только фонового заполнения каналов, шести верхних, шести нижних уровней и в конце списка средней линии и свечек. Параметры уровней с седьмого по тридцать второй устанавливаются автоматически по настройкам предыдущих уровней.
Рис.1. Индикатор Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Alert
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