Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с фоновым цветовым заполнением и средней линией коридора Hans_Indicator с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой расширения сформированного коридора с увеличенным до тридцати одного количества ценовых уровней. Добавлен входной параметр, позволяющий отодвигать ценовую сетку от центра канала при больших изменениях цены финансового актива.

input uint Slip= 0 ;

При первом старте индикатора в его настройках на вкладке Цвета для изменения доступны параметры визуального отображения только фонового заполнения каналов, шести верхних, шести нижних уровней и в конце списка средней линии и свечек. Параметры уровней с седьмого по тридцать второй устанавливаются автоматически по настройкам предыдущих уровней.







Рис.1. Индикатор Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Alert