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Индикаторы

Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Alert - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с фоновым цветовым заполнением и средней линией коридора Hans_Indicator  с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой расширения сформированного коридора с увеличенным до тридцати одного количества ценовых уровней. Добавлен входной параметр, позволяющий отодвигать ценовую сетку от центра канала при больших изменениях цены финансового актива.

input uint  Slip=0;             // Смещение координатной сетки по вертикали на PipsForEntryStep от середины канала

При первом старте индикатора в его настройках на вкладке Цвета для изменения доступны параметры визуального отображения только фонового заполнения каналов, шести верхних, шести нижних уровней и в конце списка средней линии и свечек. Параметры уровней с седьмого по тридцать второй устанавливаются автоматически по настройкам предыдущих уровней. 

Рис.1. Индикатор Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Alert

Рис.1. Индикатор Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Alert

Smoothing Average Smoothing Average

Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA). Реверс сигналов. Размер лота или фиксированный или в процентах риска.

VR Donchian Lite MT5 VR Donchian Lite MT5

Классический индикатор канала Дончиана (Donchian Channel)

HLCrossSigForRSI_HTF HLCrossSigForRSI_HTF

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