Tunnel gen4

思路来自于 - Scriptor

mq5 代码作者 - barabashkakvn

本EA交易只能在锁仓账户中运行!

它的工作是在每个分时进行的，

EA是循环工作的: 初始起点是当市场上没有开启仓位的时候，交易是从同时开启两个相反仓位开始的：买入和卖出同样交易量的初始 Start Lots 手数，在下一步 (当价格超过了 Step), 我们再以双倍手数进入市场:

如果价格线上超过了 Step，就开启卖出

如果价格向下超过了 Step ，就开启买入

如果价格再次超过了 Step，就全部平仓：根据价格的方向，我们可能取得利润或者会亏损：





在这个交易系统中，假定价格的反复振荡会比持续的趋势更加频繁。