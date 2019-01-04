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Tunnel gen4 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 7250
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自于 - Scriptor
mq5 代码作者 - barabashkakvn
本EA交易只能在锁仓账户中运行!
它的工作是在每个分时进行的，
EA是循环工作的: 初始起点是当市场上没有开启仓位的时候，交易是从同时开启两个相反仓位开始的：买入和卖出同样交易量的初始 Start Lots 手数，在下一步 (当价格超过了 Step), 我们再以双倍手数进入市场:
- 如果价格线上超过了 Step，就开启卖出
- 如果价格向下超过了 Step ，就开启买入
如果价格再次超过了 Step，就全部平仓：根据价格的方向，我们可能取得利润或者会亏损：
在这个交易系统中，假定价格的反复振荡会比持续的趋势更加频繁。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22659
Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Alert
使用背景色填充扩展了时区通道的指标。这个指标在生成的通道扩展被突破时可以提供提醒、发送电子邮件和推送通知。扩展本身含有多达31个价格水平。平滑平均
这个EA交易基于 iMA (移动平均, MA) 指标,反转信号,手数可以是固定或者按照风险百分比设置。
Total_Power
总功率指标Average_Change
平均变化指标