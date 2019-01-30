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VHF adaptive ADXm - индикатор для MetaTrader 5
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Предпосылки:
Оригинальный индикатор был разработан для MetaTrader 4 пользователем ANG3110 (размещен тут: https://www.mql5.com/ru/code/7566).
Из оригинального описания:
В отличии от традиционного индикатора ADX, где сам ADX строится в абсолютных единицах и распознание направления тренда затруднено, в данном индикаторе хорошо видны положительные и отрицательные полуволны ADX (на графике показан цветным). А сигналы DI+/- показаны как их разность (серым цветом).
Методика использования данного индикатора ничем не отличается от традиционного.
Дополнительно показаны уровни (пунктиром), выше ниже которых считается что рынок находится в состоянии тренда. Этот уровень обычно равен 20-25 процентов - зависит от того, на каком таймфрейме используется.
В этой версии:
Добавлен Вертикальный горизонтальный фильтр VHF (Vertical Horizontal Filter) для адаптивности. Фильтр позволяет индикатору быстрее реагировать на изменения на рынке и генерировать сигналы быстрее оригинальное версии.
Использование:
Можно использовать изменение цвета в качестве сигнала краткосрочной смены тренда или пересечение нуля, как более долгосрочную оценку тренда.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22650
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