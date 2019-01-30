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Индикаторы

VHF adaptive ADXm - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1815
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
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Предпосылки:

Оригинальный индикатор был разработан для MetaTrader 4 пользователем ANG3110 (размещен тут: https://www.mql5.com/ru/code/7566).

Из оригинального описания:

В отличии от традиционного индикатора ADX, где сам ADX строится в абсолютных единицах и распознание направления тренда затруднено, в данном индикаторе хорошо видны положительные и отрицательные полуволны ADX (на графике показан цветным). А сигналы DI+/- показаны как их разность (серым цветом).

Методика использования данного индикатора ничем не отличается от традиционного.

Дополнительно показаны уровни (пунктиром), выше ниже которых считается что рынок находится в состоянии тренда. Этот уровень обычно равен 20-25 процентов - зависит от того, на каком таймфрейме используется.

В этой версии:

Добавлен Вертикальный горизонтальный фильтр VHF (Vertical Horizontal Filter) для адаптивности. Фильтр позволяет индикатору быстрее реагировать на изменения на рынке и генерировать сигналы быстрее оригинальное версии.

Использование:

Можно использовать изменение цвета в качестве сигнала краткосрочной смены тренда или пересечение нуля, как более долгосрочную оценку тренда.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22650

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