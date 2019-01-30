В отличии от традиционного индикатора ADX, где сам ADX строится в абсолютных единицах и распознание направления тренда затруднено, в данном индикаторе хорошо видны положительные и отрицательные полуволны ADX (на графике показан цветным). А сигналы DI+/- показаны как их разность (серым цветом).

Методика использования данного индикатора ничем не отличается от традиционного.

Дополнительно показаны уровни (пунктиром), выше ниже которых считается что рынок находится в состоянии тренда. Этот уровень обычно равен 20-25 процентов - зависит от того, на каком таймфрейме используется.