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VHF 适应性 ADXm - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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基础:

最初这个指标是为 MetaTrader 4 开发的，作者是 ANG3110 (它最初发布在这里 : https://www.mql5.com/zh/code/7566 )

来自于原有的描述:

与传统的 ADX 指标不同，ADX 本身是使用绝对单位画出的，而后再侦测趋势的方向，这个指标能够清楚地显示正的和负的 ADX 半波（在图表上用彩色显示）。而 DI+/- 信号显示为它们的差 (灰色).

使用这个指标的方法与传统指标相同，

另外，它还显示水平（点划线），高于它的话就认为市场处于有趋势的状态。这个水平通常设为大约百分之 20-25 - 在一定程度上依赖于所使用的时间框架。

这个版本:

它使用了VHF (垂直水平过滤器，Vertical Horizontal Filter) 以使它具有适应性，通过这种方式，它对市场变化反应更快，而信号的产生也比常规版本更快。

用法 :

您可以使用颜色的改变作为短线趋势变化的信号，或者与0交叉作为长线趋势的评估。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22650

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