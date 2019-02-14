与传统的 ADX 指标不同，ADX 本身是使用绝对单位画出的，而后再侦测趋势的方向，这个指标能够清楚地显示正的和负的 ADX 半波（在图表上用彩色显示）。而 DI+/- 信号显示为它们的差 (灰色).

使用这个指标的方法与传统指标相同，

另外，它还显示水平（点划线），高于它的话就认为市场处于有趋势的状态。这个水平通常设为大约百分之 20-25 - 在一定程度上依赖于所使用的时间框架。